Les syndicalistes révisent le droit du Travail pour mieux défendre les travailleurs

La salle de conférence de l’Institut National d’Administration publique (INAP) a abrité hier le lancement des travaux d’un séminaire de formation en droit du travail destiné aux syndicats des travailleurs djiboutiens. Cette initiative organisée par le ministère du travail et de la réforme a réuni une cinquantaine de participants et les travaux ont été lancés par le secrétaire général du ministère du travail, M. Abdallah Mohamed Dig-Dig. Du côté des officiels, on notait la présence du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l’Administration, M. Mohamed Awaleh, du directeur de l’Inap, M. Charmarké Houssein, de la directrice du travail, Mme Ikram Awaleh, du secrétaire général de l’UGDT, M. Said Yonis, du président par intérim de l’UDT, et enfin, de Mme Hekmat Daoud, présidente du patronat Djiboutien. Les leaders des différents syndicats du secteur étaient venus en nombre pour suivre cette formation dont le thème fait partie de leur quotidien.

Durant cette cérémonie de lancement du séminaire, plusieurs personnalités se sont exprimées et ont mis l’accent sur l’importance de la thématique mettant en exergue le droit du travail. Le secrétaire général de l’UGDT a souligné que les syndicats allaient profiter des acquis de cette formation qui allaient contribuer aussi à faire avancer le chantier de la réforme de la législation du travail. « Cet engagement demeure le principe fondamental de notre militantisme », a-t-il dit en conclusion.

De son côté, la présidente du patronat Djiboutien, Mme Hekmat Daoud, a invité les syndicalistes à bien suivre cette formation pour utiliser plus tard les acquis dans la défense des travailleurs. Elle a par ailleurs ajouté que son organisation était disposée à travailler en étroite collaboration avec les deux centrales syndicales. S’exprimant à son tour, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l’Administration a rappelé que cette formation faisait partie des politiques de formation mises en place par le ministère de travail et de la réforme de l’Administration.

L’enjeu de cette formation, a affirmé le secrétaire général du ministère du travail, M. Abdallah Ali Mohamed dit Dig-dig, « est de permettre à tout un chacun d’obtenir des informations substantielles sur les droits et obligations de chacun dans leur milieu professionnel respectif ». Selon lui, cette formation permettra aux syndicalistes de disposer d’un programme général en adéquation parfaite avec leurs diverses missions respectives, ayant pour objectif de défendre, promouvoir et sauvegarder les droits et les intérêts fondamentaux des travailleurs. « Ce séminaire vous permettra en tant que représentants des travailleurs, d’être efficaces dans votre rôle d’interface entre les travailleurs et les employeurs au sein de l’entreprise mais également de vous donner les moyens de maîtriser les bases de la réglementation du droit du travail djiboutien », a-t-il soutenu.

Les travaux de cet atelier de quatre jours sont animés par M. Ilyas Said, expert en droit du Travail. Rappelons qu’il sera question, tout au long de ce séminaire, de la réglementation du droit du travail, du contrat de travail de l’embauche à la rupture, des négociations et droit de grève. Des sujets comme l’évolution du droit du travail en République de Djibouti et les récents textes de loi récemment adoptés en droit du travail seront également étudiés durant cet atelier.