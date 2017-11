Une rencontre consacrée au climat des affaires à Djibouti

En vertu de ces paramètres techniques, Djibouti fait partie des dix pays qui ont le plus amélioré leur climat d’affaires dans les domaines couverts par Doing Busines en 2016-2017. Les 9 autres sont Brunei Darussalam, la Thaïlande, le Malawi, le Kosovo, l’Inde, l’Ouzbékistan, la Zambie, le Nigeria et le Salvator. Ensemble, ces 10 pays réformateurs ont mis en œuvre un total de 53 réformes facilitant les pratiques des affaires sous leurs cieux respectifs. Grace à ces réformes, la République de Djibouti se hisse au premier rang du groupe des pays du moyen Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (MENA).

Ainsi, notre pays a gagné 17 places par rapport au classement de l’année écoulée. Il doit ce rang au fait, principalement, d’avoir opérationnalisé le guichet unique, sis le long du boulevard de la République. Tout y est fait pour faciliter la création d’entreprise, avec moins de procédures, en un délai court et à moindre coût.

Suite au démarrage de ses activités qui remonte au 12 mars 2017, le guichet unique a permis au gouvernement d’introduire des règles plus souples et propices au rayonnement de l’environnement d’affaires djiboutien à l’extérieur. Qu’il s’agisse de l’obtention des permis de construire , du renforcement de la protection juridique des investisseurs, de la célérité du règlement des litiges commerciaux, de l’exécution des contrats, de l’organisation et la publication en ligne des informations et procédures de transfert des propriétés et de raccordement à l’électricité.

De telles avancées tangibles nous confortent en une chose : celle qu’il existe une volonté de réforme au sommet de l’Etat pour améliorer le climat des affaires en République de Djibouti.