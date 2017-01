Stages de professionnalisation pour 140 jeunes : Des résultats probants

Un atelier de suivi de quelque 140 jeunes formés pour une insertion dans le monde du travail s’est tenu hier au Kempinski en présence du ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, M. Hassan Idriss Samrieh, de l’ambassadeur du Japon à Djibouti , de la représentante du PNUD et coordinatrice du système des Nations Unies, du 1er vice président de la chambre de commerce, du directeur de l’ANEFIP, M. Houssein Ismail Aden ainsi que de nombreux partenaires qui ont contribué à la formation de ces jeunes. Celle-ci rentrait dans le cadre du projet « appui à l’emploi » financé par le gouvernement japonais. Cette première vague sera suivie par 100.000 autres jeunes qui seront formés.

Partout dans le monde la question de l’emploi des jeunes mobilise des plans et des stratégies. Celle-ci donne du fil à retordre aux acteurs s’occupant du social. A Djibouti, le gouvernement s’en sort plutôt bien. Celui-ci a érigé au rang de priorité la question de l’employabilité des jeunes. Le ministère du travail et de la réforme de l’administration remue ciel et terre pour que les jeunes djiboutiens puissent s’insérer dans le marché de l’emploi après leur formation. Comme en témoignent les propos tenu par M. Hassan Idriss Samrieh, ministre du travail et de la réforme de l’administration qui, depuis son arrivée à la tête de ce département, a insufflé une nouvelle dynamique à la question de l’emploi des jeunes. « L’amélioration de l’employabilité est un levier important pour relever le défit du sous emploi. Il est donc nécessaire de développer un partenariat public-privé pour implanter des dispositifs d’insertion répondant aux exigences du travail. Nous avons tous intérêt à agir ensemble pour mettre en place des mesures d’aides à l’amélioration de l’employabilité. Cette exigence nous est édictée par le contexte social préoccupant. Le sous emploi touche les jeunes, indifféremment les diplômés autant que les déscolarisés et nécessite la mobilisation des partenaires sociaux pour promouvoir les programmes d’emploi. ».

…Une première expérience réussie. Lors de son intervention devant les partenaires de ce projet, le ministre du travail et de la réforme de l’administration a fait observer que les vertus éducatives des actions d’immersion dans la réalité du monde du travail n’étaient plus à démontrer, et que ce sont celles qui donnent plus de chance d’insertion professionnelle pour les jeunes. Cette première expérience est une réussite, selon le ministre et ceci grâce à l’engagement de l’ensemble des partenaires. Tous les jeunes visés par ce projet ont été placés auprès des opérateurs économiques de la place. Ainsi, 140 jeunes issus de la ville de Djibouti et des 5 régions ont bénéficié des stages de professionnalisation.

« Ces jeunes peuvent se projeter dans l’avenir et espérer une insertion professionnelle réussie », a affirmé M.Hassan Idriss Samrieh. Avant d’annoncer qu’un programme qui cible les mêmes activités est en cours de formulation et mis en perspective pour l’année 2017 avec la coopération japonaise. Aussi, le ministère du travail est chargé d’implanter le programme d’amélioration de l’employabilité et d’insertion des jeunes à travers l’ANEFIP. Ce programme, qui cible près de 100.000 jeunes, repose essentiellement sur la promotion des diapositifs d’insertion. Le ministre n’a pas manqué de remercier tous les partenaires qui ont permis la pleine réalisation des objectifs de ce projet et notamment le PNUD pour « son engagement et son partenariat exemplaire ». Ila exhorté les jeunes à être exemplaires et à devenir les ambassadeurs de ceux qui viendront par la suite.

…Rigueur, discipline et respect de la hiérarchie. Dans une présentation très bien détaillée, Mme Idil Aden Robleh, responsable du service formation de la Chambre de commerce a fait un descriptif de la formation suivie par ces jeunes. Intitulé Programme de Professionnalisation et d’accès à l’Emploi, ce programme était composé de 3 modules d’apprentissage et l’innovation résidait dans le fait que l’un d’entre eux était spécifiquement dédié au coaching et donc comportait des notions de développement personnel.

« A travers ce module, nous avons essayé d’inculquer aux jeunes les valeurs et principes fondamentaux indispensables dans le monde du travail. Ainsi, la rigueur, la discipline, le respect de la hiérarchie, la responsabilité et le fait d’être consciencieux dans son travail sont les bases d’un comportement exemplaire », a précisé Mme Idil. Des simulations de cas pratiques de la vie courante et professionnelle ont permis à ces jeunes de se rendre compte de l’importance de ces principes.

« Nous avons également incité ces jeunes à utiliser l’outil internet non pas uniquement pour les réseaux sociaux mais à des fins d’enrichissement personnel pour une certaine culture générale », a-t-elle ajouté. Ce qui a permis à ces jeunes de mieux appréhender leur environnement, de développer un esprit de curiosité et donc de continuer à apprendre par soi-même. Ont été abordés aussi l’environnement professionnel, les technique spour rédiger des rapports et courriers professionnels, la maitrise de l’expression orale, bref une panoplie d’astuces et de techniques pour mieux s’insérer dans le monde professionnel.

Le PNUD ayant exécuté ce programme, la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Valerie Cliff a tenu à saluer le partenariat tripartite- Public-Donateur au service du développement socio-économique et de la lutte contre le chômage. « Ce partenariat démontre que c’est ensemble que nous pourrons lutter contre le chômage et le sous emploi des jeunes. En effet, la lutte contre le chômage nous interpelle tous et nécessite des actions concrètes et innovantes», a-t-elle soutenu.

Le Directeur Général de l’ANEFIP, M. Houssein Ismail Aden a quant à lui indiqué que ce projet pilote d’appui à l’emploi des jeunes était une composante du programme 2 de la politique nationale de l’emploi dont l’exécution est assurée par l’ANEFIP avait pour objectif de placer les jeunes dans les entreprises de la place, pendant 6 mois, avec un contrat de professionnalisation. « Constatant le succès de cette opération, nous devons nous mobiliser davantage et travailler la main dans la main pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes », a-t-il affirmé.

L’ambassadeur du Japon à Djibouti, M.Tatsuo Arai dont le gouvernement a financé cette formation n’a pas manqué de remercier les acteurs qui ont conjugué leurs efforts pour la concrétisation de ce programme. « La formation des ressources humaines est une des priorités du gouvernement du Japon pour les pays amis », a-t-il rappelé. Avant d’encourager les jeunes à faire preuve de sérieux et d’abnégation.

De son côté, M. André Massida, 1er vice président de la Chambre de Commerce de Djibouti s’est réjoui de la concrétisation de ce programme novateur. « Grâce à ce projet, nous avons d’une part le secteur privé qui a pu bénéficier d’une main d’œuvre professionnelle et motivée et d’une autre part des jeunes qui ont acquis plus de connaissances pratiques et une vision plus réaliste du monde du travail. D’ailleurs beaucoup de jeunes ont été insérés dans les entreprises et on peut dire que les échos sont positifs».

Les 140 jeunes qui ont été formés dans le cadre de ce projet appréhendent le marché du travail avec sérénité car ils sont mieux outillés et peuvent trouver leur place dans le monde de l’emploi qui devient de plus en plus exigeant et compétitif.

Kenedid Ibrahim