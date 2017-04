Sponsoring : Larry de Fratacci, un mécène au service du sport national depuis 40 ans

Le nom des établissements Fratacci a toujours été associé aux activités et aux grands événements sportifs qui se déroulent dans le pays depuis quatre décennies. Et c’est dans l’esprit de soutenir le football national que le PDG des établissements Fratacci a octroyé dimanche dernier un lot important de médailles et des trophées à la fédération Djiboutienne de football. La cérémonie de remise qui s’est tenue dans les locaux des établissements fratacci a réunie plusieurs personnalités dont le secrétaire général de la FDF, M. Youssouf Ahmed Mahamoud alias Youfto ainsi que le PDG du groupe BB Modis M. Larry Bihari.

Dans une brève déclaration faite à cette occasion M. Bihari a affirmé que la société Fratacci a toujours soutenu l’organisation des différents championnats de football depuis 1977. Le PDG a en outre souligné que son groupe contribue aux efforts de l’instance fédérale en permanence. Pour finir, M. Bihari a affirmé qu’il continuera à soutenir non seulement les efforts de la FDF mais également toutes les fédérations du pays.

De son coté, M. Youssouf Ahmed Mahamoud alias Youfto a rendu un vibrant hommage au patron des établissements Fratacci pour son appui constant à la fédération. Le secrétaire général de la FDF, M. Youssouf Ahmed a par ailleurs rappelé M. Larry, est un grand homme qui fait partie du club restreint de sponsors qui comptent dans le paysage sportif du pays.

Notons que le patron des établissements Fratacci M. Bihari Larry Modi est très populaire dans le pays pour le soutien exceptionnel qu’il apporte depuis 40 ans aux fédérations du pays, aux activités sportives et aux associations. C’est un généreux donateur qui soutient régulièrement le sport national. A chaque compétition, les coupes, médailles et diverses autres récompenses que sa société offre gracieusement constituent un encouragement pour les sportifs et pour les instances fédérales.