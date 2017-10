Spectacle de danse acrobatique et musique à l’IFD

Mercredi 11 octobre, à 20H vous pourrez retrouver le spectacle « Friandises vélicyclopédique », à l’Institut français de Djibouti. Vincent Warin accompagné de son BMX vous présentera un show jamais vu à Djibouti. La star djiboutienne Abayazid Ali Dahabli, artiste de la scène blues, interprétera quelques titres avant et pendant le spectacle pour le grand bonheur de tous.

« Friandises vélicyclopédiques » est un spectacle-performance pour rencontres musicales et sonores éphémères. La chorégraphie est écrite pour un BMX et est jouée pour une nouvelle expérience musicale.

Vincent Warin début la pratique du BMX à 14 ans et se lance très rapidement dans la compétition. Il deviendra en 1991, Champion de France et Vice-Champion du monde de BMX Free style. Il décide de quitter définitivement la compétition sportive en 1992 pour développer une recherche plus personnelle et artistique orientée vers le spectacle vivant. La date de sa représentation à Djibouti, est la deuxième date d’une tournée africaine de plus de deux mois. Le spectacle sera joué dans 15 pays différents dont le Kenya, le Soudan, l’Angola, le Togo ou encore le Sénégal.

A chaque représentation, l’artiste prend possession des lieux et rencontre un artiste de la scène locale : musiciens, slameurs, chanteurs, poètes, …

A Djibouti, il aura la chance d’être accompagné par l’artiste de renom Abayazid Ali Dahabli. Ce dernier interprétera certaines de ses compositions, mais il jouera également quelques thèmes traditionnels djiboutiens.

Cette rencontre artistique et musicale est une première du genre à l’IFD. C’est un évènement à ne pas manquer. Le prix du billet d’entrée est de 1000 FD.