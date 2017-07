Le sourire d’Aïcha, la petite miraculée de Douda…

Espoir. Tout le monde à Djibouti a en mémoire ce drame qui s’est produit dans la matinée du 11 janvier 2017 au refuge animalier de Douda. Ce matin-là, des dizaines d’enfants sont en visite scolaire au refuge lorsque deux lions décident d’attaquer le groupe. L’enseignante qui accompagnait les enfants décède sur place des suites de ses blessures et deux enfants sont grièvement blessés. L’un d’eux succombera à l’hôpital Peltier alors qu’Aïcha, une fillette de sept ans, reste entre la vie et la mort. Trois jours après l’attaque, le chef de l’Etat s’occupe personnellement de son cas et décide de la faire évacuer en France accompagnée de ses parents et de son petit frère. La petite blessée ainsi que sa famille sont entièrement pris en charge par le Président. Après deux mois de soins intensifs et de rééducation à l’hôpital Necker, Aïcha est sauvée. Elle est rentrée au pays hier avec ses parents et son petit frère. Sa mère, qui était présente au refuge le jour de ce terrible accident, a eu des mots pleins de reconnaissance hier pour le Président et son épouse qui ont entièrement pris en charge les frais inhérents aux soins de son enfant dans l’un des meilleurs hôpitaux du monde. Le sourire d’Aïcha est une note d’espoir au cœur de l’été.