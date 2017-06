Sommet Mondial sur la Société de l’Information : M. Abdi Youssouf Sougueh aux assises de Genève

Le plus grand rassemblement annuel mondial de la communauté des TIC pour le développement s’est ouvert à Genève le 12 Juin 2017. Le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) est une plateforme mondiale multipartite facilitant la mise en œuvre des lignes d’action du SMSI pour faire progresser le développement durable. Le forum est coorganisé par l’UIT, l’UNESCO, le PNUD et la CNUCED, et d’autres organisations des Nations Unies (UNDESA, FAO, PNUE, OMS, ONU Femmes, OMPI, WFP, OIT, OMM, ITC, UPU, UNODC, UNICEF et commissions régionales des Nations Unies). Il offre une opportunité pour l’échange d’informations, la création de connaissances et le partage des meilleures pratiques, tout en identifiant les tendances émergentes et en favorisant les partenariats, en tenant compte de l’évolution des sociétés de l’information et du savoir. Cette rencontre de très haut niveau a vu la participation effective et fructueuse des décideurs, dont des Ministres en charge des Télécommunications / TIC des Pays membres de l’Union (UIT) et des dirigeants représentant la société civile, les milieux universitaires, les entreprises et les organisations internationales. Dans cette manifestation de haut niveau, la République de Djibouti était représentée par le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougueh, à la tête d’une importante délégation composée de M. Feycal Kaireh Chirdon, directeur des postes et des télécommunications au MCPT, Mme Leila Mohamed Robleh, ingénieur en télécommunications au MCPT, M. Khaled Naguib, conseiller technique auprès du directeur général de Djibouti Télécom.

L’ouverture du Forum a été marquée par des allocutions prononcées par d’importantes personnalités telles que M. Houlin Zhao, secrétaire général de l’UIT, M. Mukhisa Kituyi, secrétaire général de l’UNCTAD, M. Frank La Rue, assistant directeur général de l’UNESCO, M. Bishar A. Hussein, secrétaire général de l’UPU, Mme Deborah Greenfield, directrice générale adjointe de l’OIT, M. Peter Major, Vice président de l’UNCSTD, Mme Anriette Esterhuysen de l’association pour le développement de la communication (APC).

…Les TIC, chevilles ouvrières des économies. Ils ont tous souligné que les TIC sont aujourd’hui la cheville ouvrière des économies, de l’éducation, de la santé, des échanges et tout simplement de la vie au quotidien mais que le développement des TIC à l’échelle mondiale, reste extrêmement hétérogène et que l’évolution dans ce domaine reste inégale.

Pour sa part, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougueh, a fait une déclaration lors de la plénière du 13 juin 2017.

L’un des moments fort de l’ouverture de cette manifestation de haut niveau a été la remise des prix récompensant la mise en œuvre des projets en lien avec les actions du SMSI.

Le secrétaire général de l’UIT, M. Houlin Zhao, a annoncé les noms des lauréats des Prix récompensant des projets liés au SMSI pour l’année 2017. Une dizaine de projets ont été récompensés pour leur contribution remarquable au renforcement de la mise en œuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI).

Cet événement de haut niveau se déroulera jusqu’au 16 Juin 2017 au Centre International des Conférences de Genève (CICG) sous la présidence du ministre de la jeune et des TIC du Rwanda, M. Jean Philbert Nsengimana.