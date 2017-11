« Ce sommet a une importance particulière pour Djibouti, car c’est l’année où mon pays et moi avons reçu le prestigieux Prix de la Finance Islamique Internationale » Président Ismaïl Omar Guelleh

La croissance économique n’est pas une fin en soi, mais un moyen de bâtir une société juste, équitable et prospère où les gens sont au centre de toutes les préoccupations.

((La république de Djibouti est fière d’accueillir, pour la 6ème année consécutive, le Sommet annuel des banques islamiques en Afrique. C’est donc un réel plaisir et un moment de fierté pour moi de me réunir à nouveau avec vous pour avancer dans ce noble projet et avancer notre vision commune du progrès économique et social en faisant progresser le développement de la finance islamique en Afrique.

Une pensée à l’égard de nos frères somaliens. Mais avant de poursuivre, j’aimerais prendre un moment pour penser à nos frères somaliens qui, le mois dernier, ont subi le pire et le plus meurtrier attentat terroriste que le pays ait jamais connu. Nous implorons le Tout-Puissant, pour apporter son salut éternel aux nombreuses victimes innocentes de cette tragédie et un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Notre Ouma continue et continuera d’être affligée et calomniée injustement, aussi longtemps que ces actes méprisables sont perpétrés au nom de l’Islam par des individus et des groupes lâches et criminels. Nous condamnons dans les termes les plus forts ces horreurs indescriptibles et délibérées qui frappent aveuglément des innocents. Nous ne pouvons pas et ne devons pas les accepter.

Le défi d’aller au-delà. La présente édition du Sommet revêt une importance particulière pour Djibouti, car c’est l’année où mon pays et moi avons reçu le prestigieux Prix de la Finance Islamique Internationale. Bien que nous apprécions cette reconnaissance de notre modeste contribution au développement de la finance islamique à Djibouti, c’est aussi le résultat du travail de ce sommet annuel de l’IIBSA qui, année après année, nous apporte une plus grande visibilité internationale avec tous les éminents experts qui nous accompagnent dans ce projet. Ce prix et la reconnaissance internationale qu’il nous rend, nous honore, mais en même temps, nous impose le défi d’aller au-delà, afin d’ancrer de façon permanente la finance islamique en tant que vecteur de progrès économique et social dans nos pays.

Une remarquable performance de la finance islamique. Il serait inapproprié pour moi, devant cette auguste congrégation composée de praticiens et d’experts internationaux en finance islamique, d’esquisser le développement spectaculaire de la finance islamique, en particulier au cours de cette dernière décennie. La finance islamique doit son succès à ses fondements mêmes et à ses principes de fonctionnement tirés de la charia qui la met à l’abri des chocs et des crises. En outre, son lien étroit avec l’économie réelle et la nature compétitive des banques islamiques ainsi que leurs produits financiers innovants expliquent la remarquable performance de l’industrie financière islamique. Ce sont ces deux valeurs intrinsèques à la finance islamique qui l’ont aidée à s’étendre au-delà de sa sphère naturelle. Cette formidable percée mondiale de la finance islamique et son immense potentiel inexploré nous remplissent d’espoir pour nos objectifs de développement rapide et durable.

L’Afrique, un continent de forte croissance. La question qui se pose avec acuité est la suivante: pourquoi notre continent lutte-t-il pour attirer ces ressources importantes drainées par la finance islamique puisqu’il est clair que la pénétration de la finance islamique en Afrique est encore très faible (à 2% selon les sources). Pourtant, l’Afrique abrite la moitié des musulmans du monde. Le temps est révolu où l’Afrique était un spectateur du développement international et dépendait uniquement de l’aide publique au développement pour sa survie. Aujourd’hui, l’Afrique est un continent de forte croissance et loin d’avoir exprimé tout son potentiel. Cela est de bon augure pour les perspectives de croissance et les opportunités d’affaires futures pour tout investisseur.

La finance islamique, une alternative appropriée. Pas moins de 100 milliards de dollars US par an sont nécessaires pour financer ces investissements. Ainsi, nous sommes à la recherche de ressources, mais à des conditions économiquement et socialement acceptables. Et de cette manière, nous sommes fermement convaincus que la finance islamique est la réponse la plus appropriée. C’est pourquoi nous attachons beaucoup d’importance à ce sommet car c’est un cadre idéal pour les échanges et les réflexions pour nous guider dans les voies et moyens à suivre afin d’éliminer les différentes barrières au développement de la finance islamique sur notre continent.

Pour notre part, nous nous concentrons déjà sur les principales faiblesses, notamment en ce qui concerne l’amélioration du climat des affaires, le renforcement des cadres réglementaires et la formation dans le domaine de la finance islamique.

Djibouti : un pôle stratégique, commercial et financier à vocation régionale. La République de Djibouti a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, avec une croissance du PIB réel de 6% en 2015 et 2016, et projetée à plus de 7% pour les prochaines années. Ces performances sont le fruit de notre vision de développement basée sur une économie de services à haute valeur ajoutée, totalement ouverte sur le monde extérieur. Nous avons fait le pari de faire de Djibouti un pôle stratégique, commercial et financier, à vocation régionale.

À cette fin, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars dans les infrastructures portuaires, routières, énergétiques et de télécommunication et nous avons procédé à des réformes importantes dans les domaines commercial, fiscal et douanier, ainsi que dans le secteur financier.

Ces projets d’infrastructures alimentent la croissance économique de notre pays, tout en consolidant les bases de son développement. Dans cette vision stratégique, Djibouti a choisi de se concentrer sur son secteur financier pour soutenir sa croissance et son développement. Les grandes réformes entreprises ces dernières années pour améliorer le climat des affaires et la réglementation financière ont commencé à porter leurs fruits.

Un réel dynamisme. La finance islamique à Djibouti est née en 2006 avec la création de la première banque islamique. Aujourd’hui, le nombre d’opérateurs et d’institutions financières continue de croître et de se diversifier, tout en continuant à attirer de nouveaux investisseurs. Par conséquent, afin de soutenir pleinement l’expansion et l’influence de notre centre financier, nous accordons une attention particulière à la révision périodique et à la mise à jour des textes réglementaires conformément aux normes internationales. En conséquence, les banques islamiques ont un cadre juridique spécifique, complété par la création d’un comité national de la charia. Les banques islamiques, pour leur part, montrent un réel dynamisme qui leur donne une part de marché croissante. L’ancrage de la finance islamique dans le paysage financier de Djibouti est maintenant établi, et les performances exceptionnelles des banques islamiques contribuent au développement de notre secteur financier.

Bâtir une société juste, équitable et prospère. Nos pays ont fait beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup de défis à surmonter. La croissance économique n’est pas une fin en soi, mais un moyen de bâtir une société juste, équitable et prospère où les gens sont au centre de toutes les préoccupations. Pour ce faire, nous devons redoubler d’efforts et investir massivement dans divers domaines stratégiques clés, tels que les infrastructures, l’énergie, l’éducation, la santé, l’eau, etc. La question se pose au sujet du financement approprié et durable de ces investissements et du problème de financement des petites et moyennes entreprises, principaux pourvoyeurs d’emplois et facteurs de création de richesses. En tant que tel, la forte croissance actuelle de la finance islamique dans le monde fournit une réponse efficace et appropriée à nos besoins de financement.

S’impliquer davantage dans le financement de l’économie. Cependant, tout en cherchant à mobiliser des ressources internationales, l’accent devrait être mis sur la mobilisation des ressources disponibles localement. Et à cet égard, il est clair que la contribution des banques locales au financement de l’économie est insuffisante, malgré les réformes entreprises pour améliorer leur environnement d’affaires. En outre, j’exhorte la communauté bancaire à s’impliquer davantage dans le financement de l’économie et les banques islamiques à élargir leur gamme de produits financiers actuellement limitée aux produits islamiques de base. Les solutions proposées par la finance islamique ne sont pas seulement accessoires ou complémentaires, mais réelles et adaptées à nos besoins. Il est crucial de concentrer les réflexions sur les moyens d’éliminer les obstacles qui entravent son développement rapide. Je reste confiant que votre travail et vos réflexions apporteront les réponses et les idées qui nous permettront d’atteindre cet objectif.))