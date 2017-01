Somalie : L’IGAD condamne l’attaque perpétrée à Mogadiscio par Al-Shabaab

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) qui a son siège à Djibouti, a publié jeudi dernier un communiqué de presse dans lequel elle a condamné l’attaque de mercredi contre un hôtel de Mogadiscio, la capitale somalienne. « L’IGAD condamne dans les termes les plus forts possible l’acte de terreur détestable perpétré le 25 janvier 2017 par le groupe extrémiste Al-Shabaab contre l’hôtel Dayah qui était à proximité du Parlement national à Mogadiscio », est-il écrit dans ce communiqué publié aujourd’hui par l’IGAD.

Le groupe Al-Shabaab a revendiqué les explosions de deux camions qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés.

L’IGAD qui regroupe Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et l’Ouganda, a dit regretter « profondément cet incident tragique et malheureux et a encore une fois de plus promis son engagement à soutenir par tous les moyens possibles son membre fondateur à réaliser et maintenir la paix et la sécurité dans le pays, à travers un effort collectif».

« Nous adressons nos plus sincères condoléances aux personnes et à leur gouvernement, ainsi qu’aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches dans cet acte de violence insensé et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés » conclut le communiqué de presse.