Solutions durables pour les réfugiés Somaliens : Djibouti abrite une réunion régionale de l’IGAD

Une réunion de haut niveau entre les pays membres de l’IGAD et les organisations internationales se tient depuis hier sous les lustres du Kempinski. Organisée par le secrétariat exécutif de l’agence Intergouvernementale pour le développement, cette rencontre porte sur l’adoption d’une feuille de route et un plan d’action sur les solutions durables pour les Réfugiés Somaliens, conformément aux engagements et à la Déclaration des chefs d’Etats de l’IGAD pris lors du Sommet de Nairobi en mars 2017.

Depuis hier, des représentants de haut niveau des pays membres de l’IGAD, les officiels des agences onusiennes et internationales ainsi que l’envoyé spécial du HCR pour la Somali et un délégué de l’Union Européenne sont en session au Kempinski. La rencontre qui doit se poursuivre aujourd’hui, vise une série d’objectifs.

…Adopter une feuille de route et un cadre détaillé de résultats. Il s’agit d’abord de porter un examen approfondi sur le projet de feuille de route et du cadre de résultats pour la mise en œuvre du Plan d’action de Nairobi. Partant, des objectifs seront fixés tout comme des résultats attendus, des indicateurs stratégiques et des étapes clés. Par ailleurs, la réunion fournira une plateforme de dialogue pour les Etats membres afin d’engager les discussions sur les réponses de développement face aux impacts des déplacements en vue de créer des connaissances dans les principaux domaines d’interventions du Projet de réponse par le développement aux impacts des déplacements (DRDIP).

Ce sera enfin, l’occasion de consolider les informations sur les interventions des partenaires (développement humanitaire et de développement) et engagements financiers dans les domaines du cadre de résultats. A l’issue des deux journées de débats et de réflexions, les participants auront mis à jour une feuille de route avec un cadre détaillé de résultats pour la mise en œuvre cohérente de la Déclaration de Nairobi et du Plan d’action qui l’accompagne avec les trois domaines d’intervention du DRDIP.

…Une approche régionale globale. La Déclaration de Nairobi et son plan d’action fixent une approche régionale globale et des engagements à quatre niveaux. Tout d’abord, il s’agit d’accélérer les solutions pour la Somalie en créant un environnement favorable au retour volontaire et durable. Ces solutions durables doivent aussi comprendre un volet protection et un espace d’asile. Mieux encore, la promotion de l’autosuffisance et l’inclusion de réfugiés dans les pays d’asile, et le renforcement de la coopération sous régionale tout en accroissant le partage international des responsabilités envers les réfugiés sont au cœur du plan d’action. Pour ce faire, chaque Etat membre de l’IGAD est tenu d’élaborer un plan d’action propre qui énoncera les changements politiques, les investissements ou autres actions nécessaires visant à tenir les engagements régionaux et nationaux fixés dans la Déclaration et le plan d’Action de Nairobi. Ces différents plans d’actions seront synthétisés dans un cadre régional général de l’IGAD, qui sera présenté pour adoption à un comité régional interministériel d’ici à Novembre 2017.

…Une large convergence de vue. Hier matin, les officiels de l’IGAD et les représentants des pays membres de l’IGAD ont souligné les attentes et les objectifs impérieux de cette rencontre. A commencer par Mme Fathia Alwan, responsable de programme pour la santé et la société à l’IGAD, qui au nom du Secrétaire Exécutif, qui s’est dite heureuse d’annoncer la traduction en une feuille de route et un cadre de résultats les engagements pris en mars, cette année, par les leaders à Nairobi, et qui feront le menu des débats. Mme Fathia Alwan s’est d’ailleurs dite fière de la nouvelle Loi sur le Statut des réfugiés adopté par le parlement Djiboutien et promulgué par le Chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh, qui accorde un droit de travail aux réfugiés.

Même son de cloche du côté du secrétaire exécutif de l’ONARS, M. Houssein Hassan Darar, qui a longuement souligné les facilitations et les nombreux avantages et privilèges que la République de Djibouti accorde aux réfugiés Somaliens et plus généralement à l’ensemble des réfugiés présents sur le territoire national. Il a insisté sur la loi sur le statut des réfugiés, mais aussi l’accès à l’assurance maladie universelle et l’éducation aux enfants des communautés de réfugiés. Autant de gages, qui font honneur à la politique d’ouverture et d’accueil pratiquée par les autorités nationales, selon lui.

De son côté, la représentante du cabinet du Premier ministre Somalien, Mme Mariam Yassin Hagi Yussuf, a rappelé les engagements de son pays en matière de gestion des migrations et de lutte contre le trafic d’êtres humains ainsi que la task force dédiée à la réinsertion des retours volontaires parmi les réfugiés Somaliens. Un ensemble d’engagements et d’actions qui traduisent, selon elle, la détermination du gouvernement Somalien à tout mettre en œuvre, en coordination avec les pays membres de l’IGAD et des organisations internationale pour trouver des solutions durables et faciliter la réinsertion des réfugiés somaliens rentrés au pays.

A l’issue des interventions officielles, les participants ont adopté l’ordre du jour et le programme de la réunion.

Les débats et les réflexions se poursuivront dans la journée d’aujourd’hui, avec au menu diverses présentations et des analyses approfondies autour de la feuille de route et la matrice de résultats ainsi que les investissements actuels et prévus en matière humanitaire et de développement dans la région.

MAS

Ils ont dit…

M. Houssein Hassan Darar

Secrétaire exécutif de l’ONARS

« Notre rencontre se veut un moment de réflexion et d’action. C’est l’occasion d’évaluer les pistes de travail et de définir des engagements communs autour des Solutions les plus appropriées destinées à améliorer les conditions d’accueil et de vies des réfugiés Somaliens dans nos pays respectifs. Nos chefs d’Etats respectifs se sont engagés à travers une Déclaration et un Plan d’Action sur les Solutions durables pour les Réfugiés Somaliens. C’est donc un véritable défi et une course contre la montre que nos plus hauts dirigeants nous ont lancé. Au cours de ces deux journées d’assises, nous aurons le temps de porter un examen approfondi sur le Projet de feuille de route et le cadre de résultat du Plan d’Action de Nairobi. Car il nous incombe à nous de traduire dans les faits les solutions durables déclinées pour faire avancer la cause des réfugiés Somaliens. »

Mme Fathia Alwan Daoud

Responsable des programmes santé et développement social à l’IGAD

« Je félicite le travail en cours au niveau des États membres, qui s’appuie sur les engagements pris lors du Sommet des leaders à New York l’année dernière. Je suis heureux de noter que des progrès importants sont mis en évidence par exemple avec l’introduction d’une nouvelle loi à Djibouti qui permet aux réfugiés d’accéder au travail.

La semaine dernière, l’Ouganda a tenu un sommet de Solidarité dans lequel plusieurs d’entre vous étaient présents – il faut soutenir les efforts des États membres pour assurer l’assistance et l’autosuffisance pour les réfugiés. Le succès de nos interventions repose sur notre effort collectif à mettre en œuvre une approche régionale globale pour maintenir la protection, la promotion de l’autosuffisance dans les pays d’accueil, et la création d’un environnement propice à la sécurité, et le retour volontaires durables des réfugiés Somaliens»