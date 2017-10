Solidarité Somalie

La 20ème Conseil des Ministres de l’année 2017 s’est tenu hier au palais présidentiel. L’occasion pour le président de la République et les membres du gouvernement d’exprimer leur solidarité et compassion au gouvernement et au peuple somaliens encore sous le choc de l’attentat terroriste qui était survenu samedi 14 octobre dernier à Mogadiscio. Notons au passage que l’attentat était le plus meurtrier que la Somalie ait subi durant son existence. Le Conseil des Ministres a par conséquent renouvelé l’engagement de la République de Djibouti à soutenir le peuple somalien qui continue de payer un lourd tribut face aux viles attaques terroristes qui visent à déstabiliser la nation somalienne. L’ensemble des membres du gouvernement a décidé de répondre à l’appel a solidarité envers nos frères somaliens, lancé par le président de la République, et a exhorté la population djiboutienne à faire de même.

Sur ce, les acteurs de l’Exécutif se sont penchés sur les sujets à l’ordre du jour de la 20ème séance du Conseil des Ministres. Après des discussions soutenues, ils ont adopté l’ensemble des projets de loi, soumis à leur appréciation.

En fin de séance, plusieurs ministres ont respectivement fait un compte rendu de leurs récentes missions de travail à l’étranger.