Société Djiboutienne Du Terminal Vraquier : Un prix pour l’excellence opérationnelle

Au nom de Cheick Mohamed Houssein Alamoudi, le directeur exécutif de la société Djiboutienne du terminal vraquier (SDTV), Cheick Abdulrahman Alamoudi, et son adjoint, M. Mohamed Alwahabi, se félicitent de la décision de l’ambassadeur de l’Ethiopie accrédité à Djibouti et de la société maritime de transit (MTS) qui ont décerné un prix au management et au personnel de SDTV pour leur excellente performance durant cette période difficile de sécheresse et de besoin crucial d’aide alimentaire que traverse l’Ethiopie.

Ce succès n’aurait pu se concrétiser sans la vision et la volonté du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a su prévoir, il y a 10 ans, la nécessité de doter le port de Djibouti d’un terminal vraquier moderne et compétitif.

En cette occasion, Cheick Abdulrahman Alamoudi et M. Mohamed Alwahabi adressent des remerciements au président de l’Autorité des ports et zones franches, M. Aboubaker Omar Hadi, pour son soutien. Ils remercient également leurs partenaires du port de Djibouti, notamment le directeur général, M. Saad Omar Guelleh, pour son aide et sa collaboration quant au bon déroulement des activités du terminal vraquier.

Cet exploit sans précédent est aussi le résultat de la politique novatrice mise en œuvre par la SDTV. Ce fleuron de l’économie nationale s’est ainsi doté d’équipements de pointe pour le transbordement de cargo en vrac transitant par le port de Djibouti. Ce faisant, SDTV a pu répondre au mieux aux besoins de ses clients. En connaissance de cause, Cheick Abdulrahman Alamoudi et M.Mohamed Alwahabi tiennent à exprimer leurs vifs encouragements aux employés de SDTV, au BMOD, aux Dockers et aux superintendants, clé de voûte de cet accomplissement, qui ont fait preuve de compétence, de dynamisme, et de réactivité dans les périodes marquées par de pics d’activités. Le rappel laisse entrevoir une pleine adhésion des principaux concernés aux exigences de la culture de performances, dominante au sein de la société Djiboutienne du terminal vraquier. Une appropriation collective de l’esprit « maison » qui est allée de pair avec la modernisation des infrastructures de l’opérateur vraquier ces 10 dernières années.

A la lumière de ces informations, la SDTV a contribué au renforcement de la compétitivité de la chaîne portuaire du pays. Son équipe dirigeante a, en outre, eu le mérite de remplir les obligations inhérentes au concept de responsabilité sociétale d’entreprise ou RSE selon le jargon des connaisseurs. Avec comme bras financier le fonds Al Amoudi Charity Trust, géré par un comité dont le démarrage des activités remonte au 16 novembre 2008. Ce levier de financements est destiné au recyclage professionnel des dockers. Il est financé par une redevance de 25 centimes d’un Dollar US, prélevée sur les recettes d’une tonne de produits, déchargée par la SDTV. Le concessionnaire privé du terminal vraquier a pu par ce biais atténuer les effets de la mécanisation de la manutention et améliorer les conditions de vie des dockers et de leurs familles respectives. Et ce, faut-il ajouter, en totale conformité avec les priorités de la politique sociale du gouvernement.