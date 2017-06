Le site de Kourtimaley : un site d’émergence économique pour les agropasteurs de la plaine endoréique du grand Bara

D’Ouest en Est, la zone d’intervention de la Grande Muraille Verte (GMV) à Djibouti traverse trois (3) régions qui sont respectivement Dikhil, Ali-Sabieh et Arta. Longue de 209 km et large de 15 km, cette bande de la GMV a été subdivisée en 5 unités géographiques distinctes couvrant une superficie de 342.826 hectares.

Les activités réalisées sur le couloir de la GMV se concentrent sur la réhabilitation des écosystèmes, le renforcement et l’amélioration des systèmes de production, le développement communautaire et les activités génératrices de revenus (agriculture, apiculture, aviculture, artisanat, l’écotourisme). La population de la zone de la GMV est estimée à 120 000 personnes dont 65 % de ruraux.

L’élevage transhumant a constitué et demeure toujours la principale activité économique des populations rurales de Djibouti. Cependant, face aux sècheresses récurrentes, les éleveurs sont durement touchés et leurs systèmes de productions sont déstructurés par les aléas naturels notamment les sécheresses récurrentes et surtout par les effets des changements climatiques. Le combat contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire des populations rurales constituent alors un engagement fort de toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales pour concevoir et développer des solutions à long terme. Ainsi, la stratégie de la République de Djibouti s’est orientée vers la mobilisation des eaux des surfaces et des nappes souterraines pour sécuriser les populations pastorales en eau et dans le but de promouvoir la création des périmètres agropastoraux aux profits des communautés rurales pauvres.