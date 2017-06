La SID primée à Madrid

Le 23 Mai à Madrid, en Espagne, au cours d’une cérémonie organisée à l’hôtel Melia Castilla, le Global Trade Leader’s club a remis le trophée international de la construction à la société immobilière de Djibouti (SID), représentée par M. Dini Mohamed Bourhan qui en est le président du conseil d’Administration. Le Global trade leaders club ou club des chefs d’entreprise, est composé de 7500 membres issus de 95 pays. Il s’agit d’une organisation qui récompense l’effort et l’innovation dans le domaine de l’habitat. Or la SID construit depuis des décennies des logements toujours plus confortables et plus durables pour répondre aux besoins d’une population en pleine croissance. Au cours de cette soirée madrilène, Dini Mohamed Bourhan a vivement remercié le comité de sélection du Trophée international de la construction et Global Trade Leaders’club pour ce prix qui, a-t-il dit, couronne l’ensemble des réalisations de la société immobilière de Djibouti. Le haut fonctionnaire djiboutien a rappelé combien, au début des années 2000, la crise du logement était au cœur des préoccupations des Djiboutiens. Comme l’a évoqué M. Dini Mohamed Bourhan, la SID a su répondre aux attentes du pays en matière de logement en faisant surgir de terre des cités nouvelles.

A travers la SID, c’est la politique volontariste du président Ismaïl Omar Guelleh qui a été saluée à Madrid le 23 Mai. C’est en effet le président IOG qui a voulu que la ville s’étende au-delà de ses limites d’antan pour s’étendre sur des espaces jadis jugés non urbanisables. Aujourd’hui, les enfants de Hodan ou ceux de Gargar sont aussi épanouis et dégourdis que ceux du Plateau. Car ils ont accès aux mêmes services dans ces cités nouvelles construites par la SID.

« Il nous faut apporter des réponses aux problèmes générés par l’urbanisation galopante auxquels est confronté le pays en nous attaquant aux questions liées à la sécurité foncière, à la fourniture des services urbains adéquats et de logements convenables », avait dit le Président dans sa revue de campagne « Ma vision pour le pays ». Force est de reconnaître qu’il a tenu ses promesses de campagne.

De la cité Luxembourg à Hodane 2 en passant par Barwaqo I et II et Hodane I, la SID anticipe les besoins, viabilise des terrains autrefois habités par des hyènes et fait reculer la brousse. Elle a aussi à son actif la modernisation de certains vieux quartiers résidentiels comme le Plateau du Serpent où elle a notamment construit un magnifique complexe résidentiel. Tout cela sans tambour ni trompette, en veillant à ce que ses projets soient conformes aux besoins des Djiboutiens.

ABS