« La SID permet aux Djiboutiens d’accéder à la sécurité foncière ! »

Accéder à la propriété foncière est l’un des plus grands soucis des Djiboutiens. Et en cette fin d’année, La Nation a sollicité et obtenu un entretien avec le directeur-général de la société immobilière de Djibouti( SID) afin d’en savoir un peu plus sur les parcelles viabilisées de Nagad. Abdoubaker Osman Boubaker répond sans ambages aux questions de La Nation.

La Nation : Monsieur le directeur-général, nous croyons savoir que la SID va bientôt mettre en vente des parcelles viabilisées dans la zone de Nagad. Qu’en est-il exactement ?

Il est vrai que nous avons un projet de mise en vente de parcelles de terrain dans le secteur de Nagad. Conformément à ses missions qui consistent à permettre aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes d’avoir accès à la propriété, la société Immobilière de Djibouti (SID) a initié un projet de lotissement et d’aménagement sur un terrain d’une centaine d’hectares situé derrière le futur campus universitaire de Djibouti. Les travaux seront réalisés en deux phases et dégageront quatre types de parcelles assainies. La première phase dégagera environ 708 parcelles assainies pour l’habitat individuel pavillonnaire de 2 00 à 400m2, 13 parcelles pour l’habitat collectif vertical (R+4), 13 autres parcelles pour l’habitat vertical avec rez-de-chaussée à vocation polyfonctionnelle, et enfin 8 parcelles pour les équipements publics (Ecole, Hôpital, mosquée etc..). Une fois les travaux achevés, plus de 708 ménages Djiboutiens en quête de parcelles assainies auront donc l’opportunité d’accéder à la sécurité foncière. Ils auront également la chance de personnaliser la conception architecturale de leur logement.

Ce lotissement sera-t-il doté d’infrastructures et de commodités ?

Bien sûr. Voiries, Parkings, trottoirs en pavés, réseaux électriques, réseau d’eau potable, éclairage public, téléphonies, espaces de détente et de sports…bref ce lotissement sera doté de toutes les infrastructures et commodités nécessaires pour un confort de vie agréable.

Comment et avec quels moyens financiers comptez-vous réaliser ce projet ?

La SID a déjà entamé les travaux avec ses propres moyens. Mais malheureusement, les travaux d’un projet d’une telle envergure ne peuvent être finalisés avec les fonds propres de la Société. C’est pourquoi nous lançons la commercialisation des parcelles pour accélérer les travaux de terrassement et de viabilisation. Les travaux de la 1ère phase du projet peuvent être réalisés sur un délai prévisionnel de 18 mois seulement. Avec la collaboration d’EDD, de l’ONEAD et de Djibouti-Télécom, nous sommes convaincus que les travaux seront achevés dans les délais impartis.

Pour de nombreux Djiboutiens, il sera impossible de ne pas faire le parallèle entre le projet Barwaqo 2 et le vôtre, à Nagad. Dites-nous en quoi la SID ne va pas reproduire les ratés de l’expérience Barwaqo 2 pendant et après l’exécution de son futur chantier à Nagad ?

Il m’importe de rappeler d’abord que notre Société n’était pas le maître d’œuvre du projet Barwaqo2. Je vous invite donc à vous adresser aux responsables de l’institution concernée qui sont mieux placés pour vous apporter des clarifications sur l’expérience Barwaqo2. Concernant le lotissement de Nagad, la SID s’est dotée de tous les équipements nécessaires afin de réaliser elle-même les travaux de terrassement et de vitalisation conformément aux normes en vigueur. D’autre part, la SID a toujours honoré ses engagements. Il en va de sa crédibilité. C’est pourquoi notre société n’a pas voulu dépendre d’une entreprise dans l’exécution du projet de Nagad.

Etes-vous vraiment convaincu que ce site fera partie d’un pôle de développement économique et social dans un proche avenir ou est-ce juste un argument commercial ?

Le Site de Nagad est situé dans un secteur d’avenir à proximité de la nouvelle gare centrale du chemin de fer de Nagad et du nouveau Campus Universitaire de Djibouti. Nos projections nous confortent en une chose, celle que ce futur quartier résidentiel fera partie d’un pôle de développement économique et social à moyen et long terme. Et puis acheter une parcelle de terrain est toujours un investissement rentable. Sa valeur ne peut qu’augmenter au fil du temps. Aussi, devrais-je ajouter que l’achat d’une parcelle de la SID permet aussitôt d’obtenir un titre foncier. Ce document facilite au propriétaire l’obtention d’un financement auprès des banques de la place pour la construction de son logement.

Parlons maintenant au prix de vente. A combien est fixé le prix du mètre carré ?

A 17500 francs Djibouti. Je pense que c’est un prix raisonnable. Il ne faut pas oublier le coût des travaux de terrassement, d’aménagement, d’installation d’électricité, d’eau potable, de routes goudronnées avec bordures, etc., bref, il s’agit de parcelles viabilisées et ce prix est définitif. Il ne sera pas revu à la hausse même si d’ici la fin des travaux, le coût devient plus important par rapport à la prévision.

Quel est le mode de paiement auquel seront soumis les futurs acquéreurs. Paiement au comptant ou échelonné ?

Nous aurions aimé choisir le mode de paiement échelonné comme pour les logements sociaux (Moukarama, Hodan 1 et 2 etc.), mais notre expérience en la matière nous a poussés à choisir le paiement au comptant pour la revente de ces parcelles. Rares sont, il est vrai, les personnes qui disposent d’une capacité financière pour acheter au comptant une parcelle ou un logement. Mais heureusement, les banques ne manquent pas aujourd’hui dans notre pays.

Elles sont disponibles pour le financement de ce type de bien qui sera hypothéqué à leur profit. Et d’autre part, les produits de la vente permettront de financer les travaux de terrassement et de viabilisation du lotissement. C’est l’alternative retenue pour le financement des travaux au lieu de recourir aux financements des banques parfois coûteux.

Une dernière question enfin sur la possibilité de se rétracter. Si par exemple une personne qui a acheté une parcelle revient sur sa décision, sera-t-elle remboursée ?

Oui, elle le sera. Les acquéreurs auront 15 jours à compter de la date de leur paiement pour se rétracter. Ils devront dès lors formuler une demande par écrit. Si le client dépasse le délai de 15 jours, il devra attendre la fin des travaux pour se faire rembourser.

Interview réalisée par Abdourazak Ali