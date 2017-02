Session Ministérielle de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte : M. Moussa Mohamed Ahmed aux assises de Khartoum

Le ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a pris part mardi dernier à Khartoum, au Soudan, aux travaux d’une réunion extraordinaire du conseil des ministres de l’environnement des pays membres de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte(APGMV).

Cette session extraordinaire s’est tenue sous l’égide du premier Vice-président de la République du Soudan, Bakri Hassan Salahet. L’événement a vu la participation des représentants d’organisations internationales et des membres du corps diplomatique. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour des assises de Khartoum. Citons notamment le rapport d’activités 2016, le programme d’activités 2017 et le budget 2017 de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV). Autant de sujets qui ont été abordés par le ministre djiboutien de l’Environnement et ses pairs africains.

Notons que cette rencontre extraordinaire a été précédée d’une réunion du comité ad-hoc regroupant quatre ministres issus entre autres de Djibouti, du Sénégal, du Burkina Faso et du Soudan. Les membres de ce comité ministériel ad-hoc, mis sur pied en juin dernier à Dakar lors de la précédente réunion du conseil des ministres, ont discuté lundi dernier du budget 2017 et de la note d’orientation sur l’organisation des prochaines réunions et sessions statutaires de l’Agence panafricaine.

En marge de cette réunion à laquelle ont pris part notre ambassadeur au Soudan, Ahmed Ali Barreh, et le directeur de l’environnement et du développement durable, Houssein Rirache Robleh, le ministre Moussa Mohamed Ahmed a eu des entretiens avec le ministre soudanais de l’Agriculture et celui de l’Elevage.

La grande muraille verte est, rappelons-le, une initiative qui a pour objectif de permettre aux Etats membres de l’APGMV de trouver des alternatives dans la gestion de la désertification et du changement climatique.