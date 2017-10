Session Budgétaire au Parlement : Maîtrise des dépenses et assainissement des finances publiques

Hier, l’Assemblée nationale a ouvert sa 2ème Session ordinaire de l’année 2017, la dernière de la 7ème législature, avec au menu la Session Budgétaire. Le Premier ministre s’est exprimé avec assurance devant la Représentation nationale. Annonçant un budget 2018 qui sera marqué par une politique de rigueur budgétaire avec la recherche d’une maîtrise des dépenses et surtout l’assainissement des finances publiques. Temps forts…

Fait marquant, la 7ème législature de l’Assemblée nationale vivait sa dernière session d’ouverture avant les prochaines élections législatives prévues en février 2018. D’où la tonalité engagée du Premier ministre qui a clos son Discours de politique budgétaire par un appel à la mobilisation et au militantisme de la majorité présidentielle.

Dans une glose sur le militantisme, M. Abdoulkader Kamil a appelé à l’engagement pour la construction de la République de Djibouti, la transformation économique et sociale du pays et surtout en faisant passer l’intérêt national avant les intérêts personnels ou partisans des partis politiques. Un message adressé bien évidemment aux députés de sa coalition UMP, mais aussi et surtout aux membres de sa propre famille politique, le RPP qui venait de boucler son Université d’Eté seulement la veille. Mais, c’est sur un ton franc et direct que M. Abdoulkader Kamil a annoncé la détermination et la combativité qui animait l’exécutif pour accomplir la mission qu’il s’est assigné et surtout les grands chantiers qui seront inscrits prioritairement au cœur de l’action gouvernementale en 2018. Son allocution solennelle d’hier a mis en lumière les objectifs budgétaires du gouvernement qui seront axés sur la réforme de la fiscalité, la croissance économique inclusive, le contrôle de la dette et des finances publiques.

Le Premier ministre a d’abord présenté les secteurs prioritaires comme l’Education nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la santé. Annonçant dans la foulée l’ouverture de nouveaux établissements scolaires et universitaires afin de « répondre à la croissance démographique et scolariser tous les jeunes et renforcer la spécialisation des étudiants.»

Du point de vue de la réforme administrative, il a prévenu que les règles de bonne gestion financière et administratives appliquées à l’administration centrale seront étendues toutes les entreprises publiques qui devront se conformer aux mêmes exigences de bonne gouvernance. L’amélioration de la gouvernance administrative devra apporter le renforcement des prestations de services qui devront nécessairement être plus proches des citoyens.

M. Abdoulkader Kamil a évoqué également la transformation économique du pays via les lourds investissements qui visent à accroitre les richesses et créer plus d’emplois au profit de la jeunesse. Le Premier ministre a d’ailleurs rappelé que les efforts de formation au profit des jeunes étaient destinés à les préparer à tirer le meilleur parti de ces investissements.

Décentralisation, Emploi, Logements sociaux, sécurité, et enfin la politique avec l’arrivée d’une échéance électorale, en l’occurrence les élections législatives de 2018 ont aussi été évoqués par le Premier ministre qui a appelé la majorité présidentielle à aller à la rencontre des Djiboutiens. « Allez dès maintenant retrouver dans vos villages et vos communes, les responsables locaux pour qu’ensemble, nous soyons plus forts en unissant nos efforts » a-t-il lancé en substance.

Pour rappel, le président de l’Assemblée nationale avait ouvert la séance solennelle par un bref mot bien senti dans lequel il a rappelé que la session budgétaire engageait les responsabilités des deux pouvoirs exécutif et législatif conformément à la constitution pour débattre sur la politique budgétaire et monétaire afin de doter l’Etat d’un budget œuvrant pour le bon fonctionnement du pays et ce afin de répondre aux aspirations du peuple.

En faisant l’annonce de sa politique générale pour l’année civile qui commence, l’exécutif engage sa responsabilité devant le parlement et le peuple, par extension. Hier, le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed s’est plié à la pratique. Il est monté « au front » pour lire ce grand discours tant attendu à la tribune de l’hémicycle.

Notons enfin que le président du Comité Exécutif de la Région de Harar, en Ethiopie, M. Murad Abdulhadi, était l’hôte de la session parlementaire.

MAS