La mairie de Djibouti, l’Office national de l’eau et de l’assainissement de Djibouti (ONEAD), l’association internationale des mairies francophones (AIMF) et l’agence française de développement (AFD) ont conjointement organisé hier, au palais du peuple, un atelier de sensibilisation sur les problématiques de l’eau et de l’assainissement, visant le renforcement des capacités des acteurs centraux et déconcentrés et des élus locaux

Sachant qu’à Djibouti, l’interaction entre les différents acteurs centraux intersectoriels, les collectivités territoriales et les autres secteurs en matière d’assainissement, d’’hydraulique et d’’hygiène est très faible, le résultat escompté est d’établir un trait d’union entre ces différents acteurs à travers le plaidoyer, la mobilisation sociale, l’information la sensibilisation et la communication afin de stimuler le changement de comportement et le changement social lié aux bonne pratiques en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

Les différents acteurs concernés seront ainsi appelés à harmoniser leurs actions et à placer les populations au cœur de leurs plans d’actions et de leurs stratégies.

Dans un discours prononcé à cette occasion, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awaleh Osman, a affirmé que la tenue de cet atelier coïncide avec la réalisation des grands projets d’infrastructures dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

« A ma demande et celle des collectivités territoriales, a-t-elle dit, ce programme de sensibilisation sur les problématiques de l’eau et de l’assainissement, suivi par l’AIMF et financé par l’AFD, s’inscrit dans les activités de tous les jours mais à une dimension nationale. Car nous avons parmi nous des conseillers régionaux, des représentants des préfectures des sous-régions, des représentants des ONG et des partenaires ».

Elle a ajouté que les problèmes récurrents dans ces domaines ne peuvent être résolus uniquement par l’entité étatique en charge de la gestion, c’est-à-dire l’ONEAD et l’OVD, mais plutôt par une concertation systématique, dynamique et en constante mouvement. Car l’accès à l’eau de qualité est un droit au même titre que la santé et l’éducation. Outre l’édile de la capitale, cet atelier de sensibilisation s’est déroulé en présence du directeur général de l’ONEAD, Mohamed Fouad Abdo, du directeur de l’OVD, Charmarké Youssouf Moussa, du directeur de l’INAP, Charmarké Idriss, du représentant de l’AIMF, Pierre Baillet, de la représentante de l’Agence française de développement, Safia Otokoré, du préfet de la région d’Arta, Abdillahi Darar Okieh, du préfet de la région d’Ali-Sabieh, Mohamed Waberi Assoweh , des présidents des trois communes de la ville de Djibouti, et des élus locaux et régionaux.

Mohamed Chakib