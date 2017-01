Sensibilisation sur l’abandon de l’excision : L’Unicef et « La Voix de l’Est » en tournée à Dikhil

La caravane de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, lancée par l’UNICEF en collaboration avec « La Voix de l’Est », a effectué une tournée dans la région de Dikhil du 23 au 29 janvier 2017, dans l’objectif de faire évoluer les mentalités sur ce sujet dans les zones rurales où cette pratique demeure toujours d’actualité. En effet, la caravane s’est rendue successivement dans les localités de Galamo, Yoboki, Kontali, Garsale-Daba, Sissalou, As-Eyla et enfin Mouloud pour projeter le film intitulé «Pour Une Vie Sans Lame », réalisé par la dramaturge djiboutienne Aicha Mohamed Robleh.

Il s’agit d’un film qui met en évidence un conflit de générations autour de la pratique de l’excision. En effet, un jeune couple poursuit au parquet une exciseuse ainsi que leurs propres parents qui ont tenté d’exciser leur fille à leur insu. Emily, une ancienne exciseuse devenue présidente d’une association dénommée « Pour une vie sans lame », militant pour la lutte contre les mutilations génitales féminines, témoigne contre sa propre sœur «Hadjiya Wilo », l’exciseuse qu’elle accuse d’avoir refusé de poser la lame malgré ses conseils et ses menaces de porter plainte à son encontre».

A son tour, un imam lève le voile sur la position de l’islam vis-à-vis de l’excision en ces termes : « Ni le Coran ni même les hadiths du prophète SWSne recommandent ces pratiques païennes aux origines obscures. Et l’islam ne reconnaît pas cette façon de détruire la femme dans sa chair ». De même, un expert médical, en l’occurrence un gynécologue, explique les conséquences à court et à long terme, de l’excision sur le plan sanitaire, telles que « des traumatismes physiques et psychiques pouvant engendrer la mort des fillettes dans certains cas ».

L’excision peut entrainer à court terme, « un état de choc résultant des douleurs violentes, une hémorragie, une rétention urinaire, une infection, en particulier le tétanos, des complications comme le blocage et la prolongation anormale du travail entrainant parfois des fissures vaginales ou recto-vaginales ».

Les conséquences à long terme sont notamment « les kystes, les cicatrices chéloïdes les lésions du canal urétral, la défublassions lors du mariage, des douleurs au moment des règles et lors des rapports sexuels, un accouchement difficile, la stérilité et les épisiotomies systématiques pratiqué pendant les accouchements pour faciliter l’expulsion de l’enfant et sans oublier le risque de transmission du VIH/SIDA lorsque le même instrument est utilisé pour plusieurs opérations successives.

A l’issue du procès, l’exciseuse est condamnée à une peine de 6 mois d’emprisonnement et une amende de deux millions de francs Djibouti, tandis que ses complices à 3 mois d’emprisonnement.

Bref, dans certaines localités rurales de la région de Dikhil, où la tradition est fortement ancrée, comme Kontali et As-Eyla, la projection de ce film n’a pas attiré grand monde. Mais dans d’autres, ce programme a obtenu un franc succès.

Ce fut particulièrement le cas à Garsalé-Daba où les habitants ont déferlé de tous les coins, attirés par les chansons de la star de la chanson afar que tout le monde reprenait en chœur, en l’occurrence Adayro Ougoureh, native de cette même localité de Garsalé-Daba.

HA