Semaine nationale de l’enseignant : Les lauriers d’un noble métier

Comme chaque année, la journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre, est un rendez-vous majeur pour la communauté éducative. C’est l’occasion de dresser un état des lieux d’une profession fondamentale et essentielle au sein de toute société. Cette année encore, la fête a été belle et tous les établissements ont marqué.

Passion et professionnalisme sont les seuls leitmotivs qui meuvent le plus beau et le plus noble des métiers. La fierté d’enseigner est donc pour l’enseignant ce qu’est le salaire ou le revenu pour d’autres. Une fierté qu’ils transmettent d’ailleurs à leurs élèves. Le 5 octobre, date choisie par l’UNESCO pour célébrer et rendre hommage à une profession qui se démarque, est l’occasion d’apprécier l’apport de l’enseignant et de reconnaître la différence qu’il fait dans la vie des gens.

Cette année encore, le coup d’envoi de la célébration de la semaine nationale de l’enseignant a été donné en grande pompe par les plus hauts responsables du ministère. Placée sous le signe de l’innovation pédagogique et le numérique, les activités de célébration ont été marquées par des festivités organisées dans plusieurs établissements de la capitale et les régions de l’intérieur.

Et comme chaque année, les célébrations ont fait le bonheur des parents, des enseignants et des élèves qui se sont retrouvés autour de moments agréables de partage et de communion. Chants et danses, sketchs et saynètes ont ponctué la fête. Les officiels du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, qui ont parrainé les festivités, ont mis l’accent sur l’esprit de solidarité, de proximité et de relation forte entre l’enseignant et la haute direction de l’éducation nationale. Un message qui a été répété dans les différents établissements visités par les délégations de haut niveau dépêchées par le Ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud. Un bel hommage à la famille éducative qui s’en est réjoui.

« Ecole intelligente, enseignant autonome et innovateurs » est le thème retenu par le MENFOP à l’occasion ce cette édition de la Journée mondiale de l’Enseignant. Un slogan qui fait écho justement à la politique menée par le ministère qui a clairement pris le pari de l’innovation pédagogique et numérique à travers de nombreux projets phares comme les Smart Class Room, les Tablettes numériques et les laptops, école d’Excellence…etc.

Si la qualité de l’enseignement est l’objectif majeur et primordial, des mesures fortes ont été prises en ce sens. Le colloque et les consultations nationales ont débouché sur le plan d’action de l’éducation qui fixe désormais les orientations stratégiques pour notre école.

Le PAE donnent le La et apporte tous les éclairages sur l’ensemble des questions relatives à la gestion administrative et pédagogiques des établissements scolaires. En ce sens, La Gestion axée sur les résultats, les bureaux de l’Audit interne et l’Observatoire de la Qualité sont autant de mesures fortes qui découlent du PAE.

Il faut également garder à l’esprit les Grands Concours Scolaires, les Olympiades des métiers, les campagnes de santé scolaires et les championnats de sports inter établissements. Ajoutons-y également, les innovations numériques et technologiques relevant des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement comme les Tablettes et Laptop, les Smart Class Room ou classes intelligentes, l’école d’Excellence…etc.

La nouvelle école publique découlant de ces grandes réformes de l’éducation et de l’enseignement est aujourd’hui scrutée avec attention mais elle est aussi regardée avec confiance par les parents d’élèves qui retrouvent la confiance dans le corps enseignant.

Vivement donc cette flamme et cette passion retrouvée par l’ensemble des acteurs de l’école publique. C’est bien demain, dans la journée du 12 Octobre 2017, que les plus hautes autorités de l’État reviendront sur le devant de la scène pour réaffirmer au corps enseignant son engagement et sa disponibilité pour donner encore et toujours plus aux enseignants et aux élèves. Vivement demain !

