Semaine nationale de la femme djiboutienne : Haro sur les MGF !

La secrétaire générale du Ministère de la Femme et la Famille (MFF), Yasmine Salem Saïd, a présidé une conférence- débat sur les méfaits des mutilations génitales féminines (MGF), dans l’après midi de dimanche dernier au sein de l’amphithéâtre de l’annexe Barkat Siradj de l’Université de Djibouti. La rencontre est intervenue dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de la femme et la mise en œuvre du programme conjoint d’abandon de toutes formes d’excision par le Ministère de la Femme et la Famille (MFF) et l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD).

L’amphithéâtre de l’annexe Barkat Siradj de l’Université de Djibouti a abrité dans l’après-midi de dimanche dernier une conférence-débat sur l’éradication de l’excision sous toutes ses formes au niveau national. Présidée par la secrétaire générale du Ministère de la Femme et la Famille (MFF), Yasmine Salem Saïd, la rencontre a vu la participation de plusieurs autres cadres supérieurs du MFF, du procureur de la république, Maki Abdoulkader Omar, des responsables de l’UNFD, des représentants de l’UNICEF et du FNUAP, des hauts fonctionnaires des départements ministériels de la santé et des affaires musulmanes, des leaders religieux, et plus d’une centaine d’étudiants de l’UD. Il s’agissait pour les instigateurs de cette conférence de sensibiliser les jeunes femmes et hommes en âge de procréer sur les répercussions néfastes des mutilations génitales féminines dans la santé de la mère.

Après les premiers mots de bienvenue, la directrice en charge de l’enfance au MFF, Fozia Ali Osman, a longuement évoqué les méfaits de cette pratique barbare sans fondement religieux. Son exposé a ensuite alimenté des discussions soutenues entre les étudiants et les oulémas.

Prenant la parole au micro, le Cheick Abdourahman Chamsudin a indiqué que les MGF sont des pratiques ancestrales qui n’ont rien à voir avec la religion musulmane. «Il n’existe ni verset ni sourate dans le Coran évoquant la pratique de ces chirurgies sur les organes génitaux des filles. Dans certains pays on parle que c’est une pratique pharaonique», a-t-il dit à ses interlocuteurs très intéressés par le sujet. C’était ensuite au tour de la secrétaire générale du MFF de tenir des propos allant dans ce sens. Comme l’a rappelé Yasmine Salem Saïd, les violences faites aux femmes sont un phénomène largement répandu à travers le monde. Les mutilations génitales féminines en font partie. Leur taux de prévalence a sensiblement baissé. Il est passé de 93% en 2006 à 78,4% actuellement. Il reste encore très élevé.

Sur la base de constat, Mme Yasmine Salem Saïd a appelé les étudiants à sensibiliser leur entourage et à combattre avec force cette pratique barbare reposant sur une conception erronée de la religion musulmane. «Ne mutilez pas vos filles! Empêchez aussi ceux ou à celles qui voudraient le faire! Vous épargnerez ainsi aux filles des souffrances que les MGF engendreraient», a-t-elle lancé à l’endroit des futurs pères et mères.

