Semaine Nationale de la Femme à Ali Sabieh : Les femmes assajogs à l’honneur

La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, s’est rendue lundi 13 mars dernier au chef-lieu de la région d’Ali Sabieh. Et ce, rappelons-le, en compagnie du ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, Hassan Idriss Samrieh, de plusieurs députées de l’Assemblée nationale, et de la secrétaire générale de l’UNFD, Fatouma Moussa Abdi.

La venue de cette délégation ministérielle s’inscrivait dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de la femme. L’événement s’est déroulé dans la cour du Conseil régional d’Ali-Sabieh. Les invités de marque y ont reçu un accueil chaleureux de la part du préfet de la région, Mohamed Waberi Assoweh, du président du conseil régional, Omar Ahmed Wais, et des représentantes d’associations féminines.

Après la lecture d’un verset du Saint Coran, plusieurs femmes assajogs ont successivement pris la parole au micro de la tribune. Toutes ont rendu hommage au chef de l’Etat et à la première dame pour leurs efforts permanents, tournés vers l’amélioration des conditions de vie et du statut social de la femme djiboutienne.

De son côté, le préfet Mohamed Wabéri Assoweh a affirmé que la femme est et restera l’épine dorsale de toute société. Pour cela, elle mérite, dit-il, la considération de tous.

L’avis est partagé par la ministre de la Femme et de la Famille. Elle a exhorté ses concitoyennes à rester soudées dans l’accomplissement de différentes activités. Qu’il s’agisse de la réalisation des multiples projets sociaux ou l’octroi des microcrédits.

Sur ce, la délégation ministérielle a visité une exposition des productions locales, présentées par des artisanes et agricultrices assajogs.

Ensuite, la ministre de la Femme et de la Famille a présidé l’ouverture des travaux d’un atelier de sensibilisation sur l’intégration économique réussie des femmes. Au terme des débats de cette rencontre qui s’est tenue dans la salle de conférence du conseil régional, Mme Moumina Houmed Hassan et les autres personnalités ont fait une immersion au nouveau siège des femmes de la région où les travaux de rénovation ont pris fin. Notons enfin que ce nouvel édifice abritera les antennes respectives du ministère de la Femme et de la Famille, du Secrétariat chargé des Affaires Sociales et de l’UNFD à Ali Sabieh.

Rachid Bayleh/Ali Ladieh