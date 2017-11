Semaine de l’entrepreneuriat : Susciter le déclic entrepreneurial chez les jeunes

Le club des jeunes entrepreneurs djiboutiens (CJE) a procédé dimanche dernier, avec l’appui de l’ambassade américaine, au lancement de la semaine nationale de l’entreprenariat au sein de leur siège, sis à l’avenue Georges Clemenceau. A travers cette semaine, le club entend promouvoir la culture entrepreneuriale, une notion qui commence à prendre pied au sein de la société et nourrit les espoirs des jeunes diplômés.

La cérémonie de lancement a vu la participation de la conseillère aux affaires sociales auprès du Premier ministre, Hawa Djama, de la fondatrice de l’ISCAE et présidente du club, Choukri Abdillahi, de l’attachée culturelle de l’ambassade américaine, Jessica Banuls, et un bon nombre de jeunes entrepreneurs djiboutiens.

Durant cette journée de lancement de la semaine, une table ronde autour de la thématique sur l’écosystème de l’entrepreneuriat de notre pays a été organisée.

La notion de l’entreprenariat est considérée partout dans le monde comme le moyen de s’affranchir et de créer sa propre entreprise. Chaque année, et ce depuis 2008, le « global entrepreneuriat week » encourage les jeunes à traves le monde à se lancer dans l’entrepreneuriat. C’est dans ce sens, que le CEJD entend mener durant cette semaine des actions pour mettre en avant l’entrepreneuriat et surtout auprès des jeunes diplômés en quête d’insertion sociale.

Sadik

Une plateforme favorisant les rencontres et la collaboration

Choukri Abdillahi présidente de la CJED

« La semaine de l’entrepreneuriat est la plus grande célébration de l’entrepreneuriat au monde. Chaque année, au mois de novembre, la GEW encourage le plus grand nombre de personnes, partout dans le monde, à explorer leur potentiel d’initiatives et d’innovations, par le biais d’activités locales, nationales et internationales, qu’il s’agisse de concours ou d’événements de grande envergure ou d’événements de réseautage. Ces événements visent à mettre les participants en contact avec d’éventuels collaborateurs, des mentors et même des investisseurs. La semaine est consacrée à une plateforme favorisant les rencontres et la collaboration. Créée en 2008, cette initiative s’est développée depuis à plus de 160 pays. Chaque mois de novembre, des millions de personnes participent à cette célébration».

Les USA, un modèle de culture d’entrepreneuriat

Jessica Banlusattachée culturelle de l’ambassade américaine

« Les Etats-Unis sont reconnus mondialement pour leur culture d’entrepreneuriat. Le sommet de l’entrepreneuriat Global 2017 est un exemple sur la manière dont les Etats-Unis travaillent avec les autres pays pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation à l’échelle globale. La croissance économique, où tous les ressortissants peuvent participer librement, est la base de la sécurité et la stabilité. Aujourd’hui, je suis très heureuse d’être entourée de femmes, parce que quand les femmes réussissent, les pays réussissent. La participation économique féminine crée plus d’opportunités et de stabilité pour tous».