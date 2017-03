Semaine de la Francophonie du MENFOP : Une fête inclusive

A l’issue d’une semaine palpitante, le ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a parrainé, hier, la cérémonie de clôture de la semaine de la Francophonie célébrée au collège d’enseignement moyen de Gabode 1. Temps forts…

Chaque année à pareille époque, les festivités de la semaine de la francophonie suscitent la même ferveur et le même enthousiasme. Tant et si bien que du 19 au 22 mars dernier, la fête de la francophonie a été au cœur des activités dans les écoles de la République. Une façon pour le MENFOP de mettre à profit la « Richesse incommensurable » de la Francophonie et véhiculer ses « valeurs en parfaite adéquation et en parfaite adhésion avec l’esprit de notre population», comme l’a si bien dit le président, M. Ismaïl Omar Guelleh.

Aussi, le MENFOP a mis sur pied une commission ad hoc pour l’organisation des festivités, laquelle commission a concocté un programme riche et varié avec une série d’activités et un concours. La fête a fait vibrer le cœur et l’esprit des élèves. C’est le cas de le dire, les activités proposées ont été des moments d’enthousiasme et de saine émulation.

Le fait marquant de la fête, c’est la participation de l’école préscolaire de Hodan nord, mais aussi du centre de protection des enfants, et de l’école des élèves à besoins spéciaux. Des jeux ont également été proposés gratuitement et des cadeaux offerts par “Anni kids” aux tout petits, qui ont eu droit à un pot et une distribution de friandises par la commission organisatrice.

La narration de contes dans l’école de quartier 7 bis fut un autre temps fort des festivités. Mme Fardoussa Moussa Egueh, professeure et artiste passionnée de théâtre notamment, a captivé les enfants avec des contes francophones issus de différents horizons littéraires et culturels. Les lycéens, quant à eux, se sont illustrés en production écrite avec le jeu « Dis-moi dix mots » visant à réinvestir les dix mots de la Journée Internationale de la Francophonie 2017. Hier, la cérémonie de clôture de la semaine de la francophonie au collège d’enseignement moyen de Gabode 1 fut un moment de gaieté. La remarquable aisance et la maîtrise de la langue française de la jeune maîtresse de cérémonie, Mlle Sabira Kamil Moussa Aléo, élève de 7e année au CEM de Boulaos, a charmé les officiels et le grand public. Que dire des élèves du CEM de Gabode 1 qui ont captivé les invités par leur prestation.

Devant le ministre et les nombreuses personnalités, dont notamment, le Directeur des relations multilatérales, M. Guelleh Idriss Omar, coordonateur de la Francophonie et sa collaboratrice, Mme Fayek Moussa Souleh, les élèves du CEM de Gabode 1, ont mis les petits plats dans les grands avec une belle animation et une palette d’activités culturelles et linguistiques.

Place ensuite aux joutes scolaires en orthographe (Epelle-moi), une lecture de poème, une représentation théâtrale et une chanson qui a égayé l’ambiance de cette belle journée. Idem pour le jeu « quatre indices et un mot » consistant à trouver un mot à partir de quatre indices.

En dernier lieu, le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a prononcé un discours dans lequel il a souligné l’importance de la Francophonie, dont la secrétaire générale, Mme Michaelle Jean, était en visite officielle à Djibouti, tout récemment. M. Moustapha Mohamed Mahamoud a réitéré la ferme volonté de son département ministériel à « commémorer la francophonie par des activités aussi riches et variées organisées dans les établissements scolaires du pays ».

Des propos partagés par le directeur des relations multilatérales du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Guelleh Idriss Omar qui a rendu hommage à la commission ad hoc qui s’est distinguée par son travail remarquable.

La cérémonie a été clôturée en beauté avec une remise des prix aux lauréats et gagnants aux différentes compétitions. Des lots de tablettes, des dictionnaires et des usuels de français «Bled » ont donc été offerts aux élèves.

MAS