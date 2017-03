Semaine de la Francophonie : Lancement du premier incubateur technologique axé sur le développement durable Construire le Djibouti de demain

Dans le cadre des festivités liées à la semaine de la Francophonie, une initiative originale à Djibouti a vu le jour : le lancement du premier incubateur technologique axé sur les problématiques du développement durable à Djibouti. Il s’agit du CTID (Centre de Technologie, de l’Innovation pour le Développement) créée par un groupe de jeunes partageant la même passion pour les nouvelles technologies et les idées innovantes afin de résoudre des problématiques locales. Cet incubateur, le premier dans le genre dans la Corne de l’Afrique, veut promouvoir l’utilisation de ces technologies pour accompagner les porteurs de projets dans l’objectif de créer des startups innovantes. Il s’agira donc de détecter et vulgariser les innovations à forte création de valeur ajoutée sur le plan sociétale et environnementale pour le pays.

A cette occasion, un atelier de lancement des activités du CTID intitulé « La mise en place d’un incubateur technologique pour accompagner l’entrepreneuriat des jeunes : l’exemple du CTID à Djibouti » a été organisé le 21 mars 2017 dans leurs locaux sise à la zone industrielle avec la présence du point focal de la Francophonie en République de Djibouti et par ailleurs directeur des relations multilatérales du Ministères des affaires étrangères et de la coopération, en l’occurrence, M. Guelleh Idris Omar. Etaient également présents des hauts cadres de l’administration centrale mais également du secteur privé. Il est à noter que certaines organisations onusiennes et l’IGAD ont été également conviés.

L’objectif du CTID crée en février 2017 est multiple. Car outre le dispositif mis en place pour l’accompagnement des jeunes Djiboutiens porteurs d’idées innovantes, l’enjeu est de réaliser la promotion de l’innovation technologique à travers l’entrepreneuriat des jeunes mais également d’élever le potentiel technologique de Djibouti en conciliant un programme de formation adapté avec les besoins spécifiques du marché Djiboutien. En effet, l’arrivée de très nombreux jeunes diplômés chaque année sur le marché du travail saturé pousse certains d’entre eux à se tourner vers l’entrepreneuriat. Toutefois, le métier d’entrepreneur ne s’improvise pas hélas et beaucoup de nombreuses PME font faillite faut de supports et d’appuis techniques dans la gestion de l’entreprise. C’est en partie pour pallier à ce type de mésaventures qui décourage beaucoup de jeunes à se lancer dans le grand bain que le CTID tentera d’apport son savoir-faire et surtout son faire savoir En outre, le centre ambitionne de rehausser la compétitivité technologique de Djibouti au niveau local, régional et International. Pour ce faire, le CTID compte sur un pool d’experts nationaux relevant de différents domaines (ingénierie, chercheur, gestion de projets, financier, communicants etc…).

A ce jour, en un mois d’existence, le CTID compte déjà dans ses rangs une dizaine de jeunes incubés porteurs de projets. Il est donc important de saluer et soutenir ce genre d’initiative qui vient à point nommé à une période cruciale où tout l’effort du gouvernement au plus haut niveau est guidé par le souci d’emploi des jeunes.