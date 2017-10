SEJS/Francophonie : L’état d’avancement du projet CLAC au centre des discussions

Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier dans son bureau le coordinateur de la francophonie chargé de la réalisation du projet CLAC, Eric Robert. Les discussions, qui ont eu lieu en présence de proches collaborateurs du Secrétaire d’Etat, ont notamment porté sur l’état d’avancement des travaux liés à ce projet pilote en cours dans les centres de développement communautaire (CDC) du quartier 7, au niveau de la capitale, et d’Obock et d’Ali-Sabieh, dans les régions de l’intérieur du pays.

Estimant que le projet CLAC n’a pas pris l’élan escompté depuis son lancement en 2007, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports a insisté sur l’importance capitale que revêt ce projet, en termes d’incitation à la lecture et d’apprentissage et de maîtrise des subtilités de la langue française.

Il a également fait état de son désir d’étendre ce projet dans l’ensemble des CDC de la capitale et des régions de l’intérieur.

En réponse, M. Eric Robert a souligné que le projet a bel et bien démarré, avec la mise en place de bibliothèques bien garnies, de l’apprentissage de la technologie numérique et des jeux d’animation culturelle, tout en assurant de l’appui de la francophonie aux efforts du gouvernement djiboutien, tournés vers l’épanouissement de la jeunesse.

Le projet CLAC (centre de lecture et d’animation culturelle) s’inscrit dans le cadre de la promotion linguistique et culturelle, soutenue par la francophonie, agence regroupant les pays ayant en commun l’usage de la langue française.

