SEJS/FIT : Tête à tête entre Hassan Kamil et Chugwon Choue

Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, M. Hassan Kamil, a reçu samedi 13 mai dernier dans son cabinet le président de la fédération internationale de Taekwondo, M. Chugwon Choue, qui était accompagné du directeur général de la FIT, M. Roger Piarulli et de la présidente de la fédération djiboutienne de Taekwondo, Mme Fardoussa Moussa.

M. Choue a remercié le Secrétaire d’Etat pour avoir bien voulu le recevoir pendant un weekend et que sa présence à Djibouti relève plus du domaine humanitaire, mais toujours en rapport avec d’activités sportives et éducatives.

Aussi, il avait visité la veille le camp Markazi où il compte construire une salle d’entraînement qui sera également accessible aux obockois. Il a indiqué que des experts seraient mandatés dès septembre pour évaluer le coup de la construction et expliqué que le taekwondo au delà d’un art martial, était une philosophie, un art de vivre qui est très facile à pratiquer

Le secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports a, quant à lui, remercié son invité pour sa visite et qu’il lui souhaitait la bienvenue à Djibouti, un pays connu pour son accueil chaleureux. Que c’est la première fois qu’il recevait un président d’une Fédération internationale. Le SEJS a expliqué à son invité qu’à Djibouti, plusieurs arts martiaux existaient et que chacun tentaient de rehausser le niveau de sa discipline. Quand à la mission humanitaire, il existait également d’autres camps qui auraient également besoin d’aide.