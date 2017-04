SEJS/CDC d’Ali Sabieh : Lancement des activités du 40ème anniversaire de l’indépendance

A l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire de notre souveraineté, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports (SEJS), Hassan Mohamed Kamil, à la tête d’une importante délégation, s’est rendu jeudi 30 mars dernier à Ali Sabieh. L’objectif de ce déplacement était de procéder au lancement des activités commémoratives du 40ème anniversaire de notre indépendance au centre de développement communautaire d’Ali Sabieh.

Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, s’est rendu jeudi dernier au centre de développement communautaire d’Ali Sabieh. Et ce, rappelons-le, en compagnie du ministre du Travail et de la Réforme Administrative, Hassan Idriss Samrieh, du préfet de la région, Mohamed Waberi Assoweh, du président du conseil régional, Ahmed Omar Wais, et du directeur du département des centres communautaires au SEJS, Abdi Sow. Le visiteur de marque y a parrainé une exposition de photos des grandes figures de notre indépendance et des images relatant des événements tragiques de la lutte pour notre souveraineté. L’initiative émanait des responsables du CDC, Osman Guelleh Gadid et Hassan Ahmed Elmi qui sont respectivement chef de service région du SEJS et animateur principal du CDC. Elle a mobilisé les jeunes qui fréquentent le lieu. Après les officiels, les élèves des écoles primaires, secondaires et du lycée ont visité cette exposition.

«Il est très important pour nous djiboutien de savoir notre histoire. Celle de notre souveraineté surtout car tous ceux qui sont nés après l’indépendance ou même en 1978 et 1977, ne la connaissent pas ou la connaissent mal. Nous avons donc préparé cette expositions pour leurs montrer ce qui c’était vraiment passer pour avoir ce drapeau et pour rendre hommages à nos héros de cette lutte nous avons exposés les photos de certains qui ont perdu leurs vies pour notre cause.» a dit l’animateur principal du CDC d’Ali Sabieh, Hassan Ahmed Elmi. M. Hassan Mohamed Kamil a profité de cette visite pour remettre des ballons de football et des tenues completse aux responsables des différentes équipes de la ville d’Ali Sabieh. Dans l’après-midi, sur le terrain municipal de cette ville, M. Hassan Mohamed Kamil et les autres personnalités ont assisté à une cérémonie de lancement d’un tournoi de football dédié au 40ième anniversaire de notre nation.

Avant le match d’ouverture, les équipes participantes de ce tournoi vêtues des tenues offertes par le SEJS ont défilé devant la tribune des officiels. Vers la fin de l’après midi, après le match d’ouverture, les anciens footballeurs nationaux de l’ADAS Nayti, Robleh Doudayé, Abdi Ali (le grand Gouranjo), Ali Chineh du FNP, Moussa Gouranjo, Robleh Djibril, Faysal Aden Rirache alias Tintin, Matan, Nabadid, Shaydan Iid, Barreh,…etc ont disputé un match amical avec les vétérans d’Ali Sabieh. A noter que Mahamoud Ali Galan un ancien du foot et membre de notre diaspora du Canada, spécialement venu au pays pour commémorer les quarante bougies de notre souveraineté, a lui aussi participé à ce match. «Nous sommes venus pour commémorer le lancement des activités sportives du 40ième anniversaire de notre souveraineté avec notre ancien coéquipier qui est maintenant le SEJS. Nous allons donc jouer un match amical avec les anciens joueurs de la région pour non seulement valoriser les activités de notre 40ièmeanniversaire mais pour redynamiser aussi le football et sensibiliser les jeunes contre les actes de vandalismes et contre les drogues», nous a confié Barreh Abdi Elmi le vice président de l’Association Djiboutienne des Anciens Sportifs. M. Hassan Mohamed Kamil, les députés Omar Wabérie Malow alias Tom, Mahamoud Hassan Farah et Moussa Soulé, des cadres de l’administration, des commerçants tous des anciens footballeurs ont rechaussé leurs crampons pour participer à ce match. Sur les gazons du stade municipal d’Ali Sabieh, ils ont tapé sur le ballon rond pendant 1 heure et le match s’est terminé par 2 buts à 1 en faveur de l’équipe vétéran d’Ali Sabieh.

Suite au match qui a opposé les deux équipes de vétérans de Djibouti et d’Ali Sabieh, les festivités de lancement des activités du 40ième anniversaire de notre nation se sont poursuivies jusqu’à très tard dans la nuit. Après la projection d’un film relatant les grandes événements de la lutte de notre souveraineté préparé par les cadres de la SEJS, les artistes Abdi Nour Allaleh, Aïdarous Abdi, Kamal Hadji Ali et les artistes de la troupe HALDOOR de la Garde Républicaine se sont relayés pour donner un air de fête à cette cérémonie de lancement des activités du 40ème anniversaire à Ali Sabieh.

