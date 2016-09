SEJS : Tête à tête entre le SEJS et le président de la fédération arabe de Judo

Le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports a reçu jeudi dernier le président de la Fédération arabe et président de la fédération Yéménite de Judo.

Jeudi dernier au SEJS, les discussions entre M. Hassan Mohamed Kamil et le président de la fédération arabe et de Judo, M. Numan Chaher Ali, ont porté sur ce vieil art martial qu’est le judo. Le président de la fédération djiboutienne de judo, M. Faissal Abdourahman et le directeur technique, M. Ghanem Mahamoud Ghanem, ont assisté à l’entretien.

Les discussions entre les deux parties ont porté essentiellement sur les voies et moyens de vulgariser et propager ce sport de combat. Le secrétaire d’Etat a rappelé que l’objectif principal de son département était la promotion de toutes les disciplines sportives et l’intégration de la jeunesse.

Il a souligné l’intérêt que le gouvernement, conformément à sa feuille de route, accorde au développement du sport, à la détection et l’éclosion de nouveaux jeunes talents à fort potentiel, etc.

A la fois art martial et sport de combat, le judo semble intéresser de plus en plus la jeunesse djiboutienne. Le secrétaire d’Etat aux Sport entend maintenant, avec l’appui des compétences techniques de la fédération arabe, doter le pays des moyens de développer ce sport et le rendre accessible au plus grand nombre.

IAH