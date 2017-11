SEJS : Signature d’une convention de partenariat entre les fédérations djiboutienne et française de sports subaquatiques

Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu lundi dernier, dans son cabinet ministériel, le président de la fédération française d’études et des sports-marins et vice-président de la confédération mondiale, Jean-Louis Blanchard. La rencontre s’est déroulée en présence du conseiller du ministre, Hassan Mahamoud, et du président de la fédération djiboutienne des sports subaquatiques, Ibrahim Mohamed.

D’emblée, les deux parties se sont penchées sur les voies et moyens susceptibles de promouvoir les sports subaquatiques, la plongée sous-marine, et la protection des espèces marines menacées, tels que les requins baleines, les tortues et les coraux.

Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports n’a pas manqué de souligner que Djibouti dispose d’une côte maritime très riche en biodiversité sous-marine. De son côté,

M. Jean Louis Blanchard a mis l’accent sur le fait que Djibouti est et doit être une destination prisée par les touristes grâce à sa richesse sous-marine.

C’est pourquoi Djibouti a pleinement le droit d’être admise à la fédération internationale subaquatique et sous-marine pour bénéficier d’offres de formations dans les domaines des sports subaquatiques, et d’études des espèces sous-marines.

Cette rencontre s’est clôturée par la signature d’une convention de partenariat entre les deux fédérations djiboutienne et française, s’inscrivant dans le cadre de la promotion des sports subaquatiques et des échanges des connaissances sous-marines.

IAH