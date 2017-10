SEJS : Rencontre de concertation avec les jeunes de la commune de Boulaos

Le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports (SEJS) a organisé dimanche dernier, dans la grande salle de conférence du stade Hassan Gouled, une réunion de concertation avec les jeunes de la commune de Boulaos. Environ une centaine de jeunes, filles et garçons, issus des différents quartiers de la commune ont répondu à l’appel. Placé sous la patronage du secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, cette rencontre s’est déroulée notamment en présence de la maire de Djibouti, Fatouma Awaleh Osman, des dirigeants et d’élus locaux de la commune de Boulaos, ainsi que de hauts responsables du SEJS. Les discussions avec les jeunes ont porté sur le concept de développement socioéconomique et culturel du pays, l’éclosion de nouvelles mentalités propices à l’impulsion d’une dynamique innovante et propice au renforcement de la culture de paix, indispensable au progrès et au développement de notre pays.

Des rencontres similaires seront prochainement organisées dans les autres communes de la ville de Djibouti.

IAH