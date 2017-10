SEJS : Lancement de la journée nationale « Handisports »

Sous le parrainage du secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, l’association handisports a procédé dans l’après midi de samedi dernier, au complexe sportif de Balbala, au lancement de la 1ère édition de la journée nationale «handisports ».

L’événement a vu la participation de la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales, Mouna Osman, du secrétaire général du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Mohamad Ahmed Farah, de plusieurs autres responsables des sphères de décisions publiques, des dirigeants de l’association handisports. Notons aussi la présence sur les lieux du champion kenyan paralympique, Wanwoike.

La 1ère édition de cette compétition sportive pas comme les autres a été marquée, par des épreuves masculines et féminines d’athlétisme. Lesquelles mettaient respectivement en lice des non voyants, des sourds muets, des boiteux, et des infirmes sur des fauteuils roulants.

Ces joutes sportives rentrent dans le cadre de la politique de solidarité nationale en faveur des personnes à besoins spéciaux, initiée par le chef de l’Etat. Le président de la fédération djiboutienne d’handisports a affirmé que cette journée nationale consacrée à la promotion des handicapés constitue un tournant, dans la mise en œuvre d’approches visant à promouvoir un développement plus inclusif, et la construction d’une société plus juste.

C’était du moins la conviction affichée du président de la fédération djiboutienne d’handisports qui a émis le souhait de voir cette action pérennisée et étendue sur tout le territoire national. De son côté, le champion kenyan paralympique recordman s’est félicité de l’action du gouvernement en général et du SEJS en particulier en faveur de l’épanouissement des personnes souffrant d’invalidité.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports a insisté sur la nécessité de mettre en place d’espaces adaptés pour la promotion sportive des personnes à besoins spéciaux sportifs.

« Les handicapés sont nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents. Désormais ils ne doivent plus se sentir seuls, nous sommes à leurs côtés», a martelé avec insistance M. Hassan Mohamed, Kamil.

La remise des trophées et des prix, et des photos de familles est venue clôturer la journée nationale consacrée à la promotion du sport paralympique.

IAH