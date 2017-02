SEJS : Évaluation des responsables

Dimanche dernier, dans la matinée, se sont déroulées au centre technique, des épreuves d’évaluation interne qui a réuni des directeurs et animateurs des CDC, de la capitale et des régions, les gestionnaires des complexes sportifs, et les responsables des régions, pour le Secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports. L’examen s’est déroulé dans les meilleures conditions, sous la supervision du directeur de l’administration générale, M. Mohamad Farah Ibrahim, et du directeur des régions, chargé des CDC , M.Abdi Saw Osman.

Dans l’épreuve écrite, les concourants avaient 3 heures, pour rédiger une proposition de projet, dont les objectifs sont de valoriser la place de la femme dans les CDC, et favoriser son épanouissement dans ce milieu interactif. Ce test d’évaluation initié par la direction de l’administration générale, était destiné à une appréciation du niveau des compétences des responsables concernes, en matière d’animation et d’approches récréatives, conformément aux objectifs du Secrétariat d’Etat

Le Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, excellence M. Hassan Mohamad Kamil, a salué cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des stratégies visant à promouvoir l’intégration sociale et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Le ministre s’est déclaré convaincu que les aptitudes académiques et les talents créatifs sont inhérents à la réussite des activités en faveur de la promotion de la jeunesse. « Le résultat de ce test d’évaluation interne nous permettra certes, à nous doter d’une bonne ressource humaine qui puisse mieux contribuer à la concrétisation des objectifs et des activités entreprises par nos institutions » a conclu en substance, le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, M. Hassan Mohamad Kamil.

IAH(SEJS)