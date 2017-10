SEJS : Entretien entre le secrétaire d’Etat Hassan Mohamed Kamil et Nicolas Huang

Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu dimanche dernier dans son cabinet le haut représentant des sociétés et entreprises chinoises, Nicolas Huang. La rencontre s’est déroulée en présence du directeur de l’Institut des sports de haut niveau, Saïd Ali Houssein. Evoquant d’emblée les liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, les deux parties se sont notamment entretenues au sujet de la mise en place d’infrastructures sportives en faveur de la jeunesse djiboutienne. Elles ont également abordé les voies et moyens susceptibles de promouvoir un panel des structures sportives et de valoriser les centres de développement communautaire. Par ailleurs, il a été question de la formation de plusieurs milliers de jeunes djiboutiens en Chine comme techniciens qualifiés pour répondre aux opportunités d’emplois qu’offrira le projet de la zone franche de PK20.

