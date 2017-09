Séismes meurtriers au Mexique : Le chef de l’Etat exprime sa compassion

Hier, le président Ismaïl Omar Guelleh a exprimé par courrier sa solidarité et sa compassion à son homologue mexicain, M. Enrique Nieto dont le pays a été touché ces jours-ci par une série de séismes meurtriers qui ont fait plus de 250 morts. « Le Peuple et le Gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur soutien à la nation amie mexicaine dans cette épreuve difficile», a écrit le Chef de l’Etat djiboutien dans le télégramme de condoléances adressé à son homologue mexicain, le priant de transmettre sa sympathie et sa compassion au peuple du Mexique, et formant le vœu d’un prompt rétablissement aux blessés.