Sécurité : L’AGS forme ses agents en partenariat avec les professionnels du taekwondo

La salle de conférence Kulan Center, située à proximité de l’hôtel Les Acacias, a abrité hier une cérémonie marquant la fin d’une formation pour les agents et cadres de l’agence de sécurité AGS. L’événement a réuni plusieurs hautes personnalités dont notamment le secrétaire général du SEJS, M. Mohamed Ali Omar et le PDG de l’agence, M. Houssein Mahamoud Robleh dit Houssein Kamaj. Cette formation qui a duré une vingtaine de jours a porté sur les techniques de self défense. Elle a été organisée avec le concours du SEJS en partenariat avec la fédération Djiboutienne de Taekwondo dont les experts ont dispensé des cours théoriques et pratiques du 12 au 26 septembre.

S’exprimant à cette occasion, M. Kamaj a indiqué qu’une cérémonie de remise de Certificate est toujours un événement singulier, pour les personnels bien sûr qui ont su offrir le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir leur certificat, mais aussi dans leur vie professionnelle. « Vous êtes à présent, a-t-il dit, chers personnels, des professionnels qualifiés, non seulement dans l’AGS mais aussi de véritables ambassadeurs dans le monde de la sécurité, des maitres de self-défense qui vous ont formés. Je le dis très simplement tant il me parait évident que tout au long de la carrière professionnelle de nos agents, la société suit de près l’évolution des agents, leur formation, leur motivation et leurs équipements. L’AGS reste et restera toujours leader dans le monde de la sécurité. L’’AGS reflète la qualité et le professionnalisme». Poursuivant son intervention, il a ajouté que cette cérémonie était un événement fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de leur et leur en ouvre un autre. De son côté, le secrétaire général du SEJS a chaleureusement félicité les stagiaires pour avoir suivi avec sérieux et abnégation cette formation. Il a aussi affirmé que son département et les fédérations sous sa tutelle étaient mobilisés pour apporter leur expertise aux opérateurs du secteur privé et en particulier ceux œuvrant dans le secteur de la sécurité.

A la fin de la cérémonie, des attestations ont été remises aux stagiaires et selon les confidences des responsables de l’agence, les meilleurs auront droit à des promotions.