Sécurité Alimentaire : Mettre fin à la faim dans la Corne de l’Afrique

La salle de conférence de l’hôtel « Les Acacias » a abrité lundi dernier le lancement des travaux d’un atelier dont le thème était « Mettre fin à la faim dans la Corne de l’Afrique » : la réponse de Djibouti.

Cette rencontre était conjointement organisée par le Ministère de l’Agriculture, la FAO, et l’IGAD. L’initiative a regroupé sur place des hauts fonctionnaires du département ministériel de l’agriculture, une cinquantaine de représentants des coopératives agro-pastorales et de la pêche, des conseillers régionaux, des responsables issus des rangs respectifs d’organisations internationales et des partenaires au développement.

Les uns et les autres ont soulevé un aspect de la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République de Djibouti, à savoir les besoins des opérateurs privés pour une meilleure contribution au développement du secteur primaire et socio-économique de notre pays.

Parlant au nom de son ministre de tutelle, Mohamed Ahmed Awaleh, le coordinateur national du programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable dans les pays de la Corne d’Afrique (DRSLP 1), Ibrahim Elmi, a rappelé que Djibouti a signé le Pacte National en 2012 dans le cadre du processus CAADP visant au développement harmonieux des secteurs agricoles des pays, dont le nôtre.

A l’entendre, ce pacte impliquait toutes les parties prenantes notamment le secteur privé représenté par le président de la Chambre de Commerce. « D’une manière globale, la production agricole couvre à peine 10 à 20% des besoins nationaux, le reste est importé de l’extérieur, dont 70% de l’Ethiopie. Le secteur agricole contribue à hauteur de 3 à 4% au produit intérieur brut(PIB) national», a-t-il indiqué en substance.

D’un ton solennel, le haut responsable djiboutien a mis en exergue la permanence du déficit alimentaire chronique et le taux de malnutrition élevé dans l’ensemble du pays.

Notons que l’organisation de cet atelier s’inscrit dans le cadre du dialogue pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de Djibouti entrepris, déjà par le gouvernement depuis plusieurs années. M. Ibrahim Elmi a également ajouté que cet atelier est une occasion de discuter entre nous de cette catastrophe humanitaire accentuée par les changements climatiques. « Les parties prenantes de cet atelier notamment le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé représenté par la Chambre de Commerce, la société civile et les organisations des agro-pastorales et pêcheurs vont nous permettre d’assister à des présentations de leur succès dans le domaine de l’Agriculture, de l’Elevage, la Pêche etc. afin de mieux cerner les défis, et les contraintes dans le développement du secteur agricole et la commercialisation des produits agro-alimentaires », a-t-il martelé avec insistance.

En conclusion, le coordinateur national du (DRSLP 1) a porté à la connaissance de tous les participants que le gouvernement endossera toutes les recommandations de cet atelier pour permettre une meilleure implication du secteur privé dans le développement du secteur agricole dans notre pays en levant toutes les contraintes liées à ce secteur.