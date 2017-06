En aparté avec…M. Hassan Kamil Ali Directeur général du LANAA

« Nous avons décidé de suspendre provisoirement la délivrance des certificats sanitaires concernant les denrées alimentaires importées du Yémen »

Au lendemain de la saisie d’une importante quantité de farine avariée, le patron du LANAA, M. Hassan Kamil Ali, nous a accordé un entretien pour plus d’éclairage sur le travail de veille du Laboratoire qui est le gendarme de la sécurité sanitaire des aliments en circulation sur le marché local. Entretien…

La Nation : Les Djiboutiens s’interrogent sur l’indisponibilité de certains produits importés depuis le Yémen comme le lait « Yamani » ou « JamJoom » ou le biscuit « Abu Walad ». Comment expliquez-vous cet état de fait ?

Cela est vrai, les Djiboutiens ont pu le constater. Les denrées alimentaires comme le lait ou les biscuits et d’autres produits de consommation courante importés du Yémen ne sont plus disponibles sur le marché djiboutien. Et la raison en est très simple. Depuis peu de temps une épidémie de choléra ravage le Yémen, les victimes se multiplient (on en compte plusieurs milliers) et la maladie se propage, touchant presque toutes les provinces jusqu’aux régions de la côte maritime.

Cette épidémie fait suite à la crise politique et militaire qui a privé le pays des structures de contrôle de qualité des productions issues des industries agroalimentaires. Aujourd’hui, la qualité et la salubrité des denrées alimentaires en provenance du Yémen s’est avérée peu satisfaisante et donc impropre à la vente et à la consommation sur le marché national.

Or, la sécurité sanitaire des aliments est un aspect essentiel de la santé publique et le LANAA, en sa qualité de garant de la sécurité sanitaire des aliments et de la protection du consommateur, a adopté une stratégie de contrôle plus rigoureuse pour renforcer les barrières aux importations du pays.

Cette stratégie a évidemment un rôle très important dans la prévention depuis nos frontières pour contrôler et éradiquer les maladies d’origine alimentaire.

L’absence d’autorité de contrôle sanitaire des aliments a induit : La contamination des fruits et légumes par des substances chimiques déversées illégalement dans l’environnement, l’utilisation d’additifs non autorisés, les dangers microbiologiques, ou d’autres abus effectués sur les aliments tout au long de la chaîne alimentaire.

La prise de conscience croissante des effets néfastes des toxi-infections alimentaires sur la santé, l’importance du commerce mondial des denrées alimentaires et l’exigence d’aliments sains pour les consommateurs sont telles que l’analyse des risques associés aux aliments a acquis une importance sans précédent dans notre pays.

De ce fait, nous avons décidé de suspendre la délivrance des certificats sanitaires concernant les denrées alimentaires importées depuis le Yémen.

Et de fait, toute importation des denrées alimentaires du YEMEN est provisoirement interdite. Evidemment, il s’agit d’une mesure préventive et limitée dans le temps. Nous souhaitons ardemment et nos plus hautes autorités sont engagées dans les efforts internationaux visant à rétablir l’ordre et la sécurité dans ce pays frère et ce voisin avec qui nous partageons des liens fraternels séculaires. Nous avons bonne espérance que le processus politique et le dialogue puisse aboutir entre les autorités légales et reconnus et la rébellion houtiste.

La Nation : Vous avez procédé à la saisie de plusieurs tonnes de farine avariée et mis sous scellé administratifs certains produits de la marque Ahmed Igal.

La sécurité sanitaire des aliments que nous consommons est l’affaire de tous et va au-delà du LANAA que je dirige. C’est une question de santé publique, elle implique donc une vigilance accrue de tout un chacun. Chaque citoyen djiboutien et chaque résidents est concerné. Cela dit, le LANAA qui est compétent en la matière, a mobilisé ses équipes de contrôles et d’inspections qui sont au four et au moulin pour prévenir et contrecarrer toute menace touchant à l’assiette des Djiboutiens. A ce titre, mon agence coopère avec d’autres institutions publiques et ensemble nous avons déjà réussi à effectuer un travail remarquable. J’aimerais également citer les services de douane et les services de sécurité qui participent pleinement à cette tâche. Le LANAA et le reste des institutions et agences publiques concernées sont fiers d’assurer cette veille permanente pour garantir une alimentation saine à nos concitoyens. Cela dit, j’aimerais tout particulièrement attirer l’attention de mes concitoyens sur la nécessité d’une extrême vigilance sur la qualité et la salubrité des denrées de base et plus généralement des aliments qu’ils achètent sur le marché. Je les encourage à prendre le temps de vérifier, de faire attention aux notices de consommation. Très souvent, les signes extérieurs d’avaries ou d’infection des aliments sont révélateurs et permettent de détecter rapidement toute forme d’anomalies. C’est pourquoi, le simple sens commun suffit à détecter les menaces les plus apparentes et pour le reste, le LANAA reste mobilisé et veille au grain sur la sécurité sanitaire des aliments proposés à la consommation dans notre pays. »

La rue Djiboutienne se réjouit de la rigueur de l’agence face aux abus de certains commerçants peu regardant sur la santé des consommateurs.

Il est vrai qu’il nous arrive de faire face à certains comportements inadmissibles de certains commerçants véreux et peu scrupuleux qui tentent de contourner le système de contrôle et de vérification de l’aptitude à la consommation des denrées alimentaires qu’ils essaient d’écouler sur le marché. Ces gens avides de profits ne se soucient guère de la santé des consommateurs et n’hésitent pas à importer des produits avariés, voire périmés. Ils ne se formalisent pas non plus des conditions de conservation ou de distribution de leurs produits de première nécessité. Ces comportements révoltants et frauduleux ne seront plus jamais tolérés et aucune impunité ne sera plus jamais permise. Aussi nous prendrons à chaque fois les mesures et les dispositions pénales appropriées pour empêcher ces fraudeurs de nuire à la santé de nos concitoyens. Car, faut-il le rappeler, les maladies d’origine alimentaire sont une cause importante de morbidité. Des millions de personnes tombent malades et un grand nombre d’entre elles décèdent après avoir ingéré des aliments impropres à la consommation. La majorité de ces décès sont d’origine bactérienne. C’est pourquoi le LANAA veillera toujours au grain et ne permettra jamais que de tels agissements puissent avoir lieu dans notre pays.

Propos recueillis par MAS