Le secrétaire-général de la primature préside une réunion de la plate-forme des SG

Le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed, a présidé hier une importante réunion avec l’ensemble des secrétaires généraux des différents départements ministériels. En ouvrant les travaux, M. Naguib Abdallah a souligné que la séance de travail porterait essentiellement sur l’économie budgétaire et surtout sur la rationalisation des dépenses publiques de l’Etat. Il a indiqué que la modernisation de l’économie exigeait nécessairement une réforme appropriée de l’administration publique et la mise en place d’une transformation radicale des mentalités, ce qui, a-t-il dit, demande l’engagement de tout le monde. Le secrétaire général de la Primature a demandé plus de coordination et de collaboration entre les différents départements ministériels pour améliorer la gouvernance administrative en exigeant des résultats concrets et rapides.

Extraits du discours d’ouverture de M. Naguib Abdallah Kamil

Mes chers collègues,

Le thème que je propose, aborde la question d’économie budgétaire, dans un contexte de contrainte des ressources et d’explosion des dépenses de l’État.

Aussi, pour baliser nos échanges, je propose deux grands axes de réflexion aux hauts cadres de l’administration que vous êtes, qui se structurent autour des recettes et des dépenses de l’État.

Concernant l’axe relatif aux recettes, le questionnement que je propose est simple : comment identifier, améliorer, intégrer et unifier la collecte des recettes au niveau de chaque ministère ? Il s’agit d’aboutir à des actions concrètes devant participer à l’amélioration des recettes qui connaissent une dispersion et une incohérence dans leur collecte.

Relativement au deuxième axe, l’objectif est de maitriser et de rationaliser les dépenses publiques de l’État. Je me permets de vous livrer quelques pistes de réflexion qui sont loin d’être exhaustives.

Si aujourd’hui les dépenses augmentent, c’est en lien avec la transformation en profondeur de notre pays qui connaît un accroissement de sa population, une augmentation des infrastructures socioculturelles qui va de pair avec l’évolution sans précédent de notre économie.

La modernisation de notre économie exige nécessairement une réforme appropriée de notre administration publique, qui peine à se mettre en place parce qu’elle engage aussi une transformation radicale des mentalités. Il s’agit bel et bien d’un processus de longue haleine qui nécessite une coordination de tous nos efforts, un engagement constructif de tous responsables des départements.

Cependant, une des principales contraintes est liée à nos structures sociales qui privilégient, il ne faut pas avoir peur de le dire, ce qu’on peut appeler le tribalisme.

Aussi, ce facteur lourd de conséquences reflète la pesanteur socioculturelle que nous devons dorénavant intégrer dans la mise en œuvre de la reforme de l’administration publique. Il s’agit d’un verrou qu’il va falloir faire sauter, si nous voulons construire un avenir meilleur à notre population.

Il est important que nous, secrétaires généraux de cette administration centrale, nous donnions l’exemple, parce que la modernisation économique exige une administration efficace et efficiente, proche des administrés, basée sur le mérite et les performances individuelles.

L’amélioration de la gouvernance administrative ne sera pas un vœu pieu parce que la volonté politique exprimée, au plus haut niveau, exige l’obligation de résultats concrets et rapides.

Je voudrais vous dire que nos responsabilités, en tant que secrétaires généraux, doivent être entièrement engagées en faisant des propositions réalistes et concrètes en matière d’amélioration des recettes.

Nous devons faire preuve d’inventivité ou d’ingéniosité en matière de recettes, l’objectif étant l’amélioration du bien- être de notre population.

Nous avons l’obligation de participer à la prise des décisions et à leur mise en œuvre en étroite collaboration avec le Ministère du Budget.

Sans tarder je propose de faire un tour de table pour permettre à chacun et chacune de prendre la parole et faire des propositions.