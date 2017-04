Une seconde vie pour le vieux marché de Djibouti

Le président Ismaïl Omar Guelleh a posé hier la première pierre d’un nouveau centre commercial qui sera bâti sur le site du vieux marché de Djibouti, démoli il y a quelques années après plus de soixante ans de bons et loyaux services. Ce centre commercial, baptisé Hamoudi, du nom du grand philanthrope du début du XXe siècle, sera construit et exploité pendant quinze ans par la société yéménite TAIEB.

Le chef de l’Etat s’est rendu hier sur le site du vieux marché de Djibouti, au cœur de la capitale, pour une cérémonie organisée par le ministère des Waqfs. Il s’agit de la pose de la première pierre d’un projet de centre commercial en lieu et place du vieux marché démoli pour insalubrité il y a quelques années. Le promoteur est un groupe yéménite, TAIEB, qui construira le centre, en assurera l’exploitation pendant quinze ans avant de céder l’affaire à un établissement autonome du ministère des affaires musulmanes, Diwan Waqf.

Hier dans la matinée, le président Ismaïl Omar Guelleh s’est donc rendu sur les lieux où l’attendaient de nombreux officiels dont le ministre des affaires musulmanes, de la culture et des biens waqfs, Moumin Hassan Barreh. M. Ali Kassim Al Yihari, directeur général de la société yéménite TAIEB, était également présent. Ce dernier, ainsi que le directeur général de Diwan waqf se sont exprimés à tour de rôle pour dire combien ce projet contribuera au renforcement des liens entre Djibouti et le Yémen et à la création d’emplois à Djibouti. Le projet, dont le coût est estimé à 2 millions de dollars, sera réalisé en dix-huit mois. Le centre abritera une soixantaine de magasins, des restaurants comme des Mac do et autres lieux de distraction.

Le centre commercial Hamoudi, du nom du grand philanthrope de la fin du 19e et du début du 20e siècle, sera, au cœur du vieux Djibouti, un lieu dédié au shopping comme il en existe par centaines dans les villes du golfe.