SEAS/SEJS Promotion de l’esprit entrepreneurial dans les CDC : Lancement d’une cellule d’orientation et de propulsion des jeunes

La secrétaire d’Etat, chargée des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, et le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, ont ensemble parrainé dimanche dernier, au centre de développement communautaire de Quartier 7, le lancement d’une cellule d’orientation et de propulsion des jeunes. L’événement y a réuni des personnalités locales et un bon nombre de jeunes issus de différents centres de développement communautaires de la capitale.

La cérémonie a débuté par la lecture d’un verset du Saint Coran, suivie d’un exposé du chef de projet de promotion de l’emploi des jeunes et de l’artisanat au sein de l’ADDS. Citons en l’occurrence Idd Mohamed Abdillahi qui a présenté, à l’aide de projection des diapositives, les différentes étapes dans le montage d’un projet, de création d’entreprise. Il a ainsi évoqué le plan d’affaires et les moyens de sa concrétisation. Il a également informé l’assistance de l’existence d’un projet destiné à la formation de jeunes en entrepreneuriat au terme duquel, 136 jeunes ont déposé des plans d’affaires relatifs à leur projet d’entreprise et sont en attente de subventions qui leurs seront versées très bientôt.

Prenant la parole à son tour, la chargée de « crédits jeunes » de la caisse populaire d’épargne et de crédits(CPEC), Nagwa Ahmed, a expliqué le fonctionnement de l’institution de micro finance qu’elle représente. Elle a encouragé les jeunes porteurs d’idées à se présenter aux guichets de la CPEC. Ensuite, un jeune bénéficiaire du fonds de la CPEC, Sahal Hassan Robleh, a témoigné de son expérience raconté à l’auditoire son parcours dans le lancement de l’entrepreneuriat. Ce qui a fortement plu aux jeunes. Ce témoignage a été suivi de l’intervention de la présidente du club des jeunes entrepreneurs de Djibouti. Choukri Abdillahi, puisqu’il s’agit d’elle, a mis en exergue les objectifs de son club et ceux du projet intitulé « propulsion des jeunes ».

Pour sa part, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, a mis l’accent sur l’importance que revêt la solidarité gouvernementale dans l’épanouissement de la jeunesse. Il a exhorté les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat qui s’offre aujourd’hui comme une alternative au chômage des jeunes.

Enfin, la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden s’est exprimée sur la nécessité de promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les jeunes. Elle s’est félicitée de la présence massive des jeunes au CDC de Quartier 7. Ce qui reflétait leur volonté à entreprendre. Mme Mouna Osman Aden a par ailleurs souligné que les CDC étaient par excellence le lieu de rencontre et de propulsion des jeunes d’où la mise en place des cellules d’orientation et de propulsion des jeunes.

Ces cellules interviendront auprès des jeunes des quartiers qui rencontrent des difficultés en matière d’accès à l’emploi et aux formations afin de les informer ou les guider dans leur choix de carrière tout en apportant des réponses aux problèmes que pose leur insertion professionnelle.