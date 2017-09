SEAS/PAM/UNFD : La SEAS lance un projet de transfert monétaire via le téléphone mobile

La salle de conférence du palais du peuple a abrité mercredi matin une importante cérémonie au cours de laquelle le Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales (SEAS) a lancé un projet de Transfert Monétaire via téléphone mobile. Le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougueh, a participé à la cérémonie aux côtés de sa collègue des Affaires sociales.

Aider et accompagner les citoyens et notamment les plus démunis à améliorer leurs conditions de vie a toujours été l’un des objectifs du gouvernement djiboutien qui, avec l’aide des organisations internationales, multiplie les actions pour y parvenir. Hier justement, la secrétaire d’état chargée des affaires sociales, Mouna Osman Aden, accompagnée de son collègue de la communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, lançait au Palais du Peuple un projet de Transfert Monétaire via le téléphone mobile.

Il s’agit là d’un projet réalisé avec la collaboration du PAM, de l’UNFD et de NomadCom.

La maire de la ville, Fatouma Awaleh Osman, le directeur de la DISED, Idriss Ali Soultan, la directrice de NomadCom, Kadra Abdi Douksieh, le représentant résident par intérim du PAM, M. Etienne Labande ainsi que quelques bénéficiaires de ce projet étaient d’ailleurs présents dans la salle de conférence du palais du peuple où a eu lieu la cérémonie de lancement de ce projet. Après la projection d’un mini-reportage relatant les différentes étapes de ce projet, la parole a été donnée à Fatouma Awaleh Osman, la maire de la ville qui a félicité les ministres ainsi que les partenaires de ce projet qui vise à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens les plus démunis. Le représentant résident adjoint du PAM, M. Etienne Labande, a salué le caractère novateur de ce projet de transfert monétaire via le téléphone mobile qui couvre cette année quelque 4000 ménages vulnérables des communes de Boulaos et de Balbala. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougueh, s’est pour sa part réjoui de participer au lancement d’un projet qui permettra de lutter contre le chômage des jeunes en renforçant les nouveaux services fournis aux citoyens. «NomadCom est le fruit de la politique volontariste du chef de l’Etat au profit des filets sociaux. Pour ce faire, nous avons besoin d’acteurs économiques et ressources humaines qualifiées pour le déploiement de technologies novatrices et porteuses de mieux vivre à notre population.», a-t-il noté. Cette série de discours officiels a été clôturée par celui de la Secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales, Mme Mouna Osman Aden, qui a rappelé que l’objectif attendu de ce projet était de réduire l’insécurité alimentaire des ménages les plus nécessiteux de Djibouti ville. S’adressant à son collègue de la communication chargé des postes et télécommunications, elle a dit : «Je profite de la présence de mon collègue Ministre de la Communication pour solliciter davantage l’accompagnement de Djibouti télécom dans nos programmes sociaux afin de mettre la technologie aux services de nos concitoyens démunis. »

Rappelons que le PAM qui accompagne le SEAS dans la mise en œuvre de la protection sociale a financé ce projet d’assistance alimentaire urbain. La secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales a finalement rendu un vibrant hommage à NomadCom pour la mise en place de ce système de transfert monétaire électronique. Elle a salué le dévouement et le professionnalisme des responsables de l’UNFD pour leur rôle de mobilisation Sociale.

Rachid Bayleh