SEAS : Réduire la fracture sociale

Le Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales a organisé mardi dernier, dans la salle de conférence de l’Institut d’études diplomatiques (IED), la quatrième réunion de cette année 2017 avec les partenaires des ministères sectoriels et des agences onusiennes.

La rencontre était présidée par la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden.

Dans une brève allocution faite sur place, Mme Mouna Osman Aden a indiqué que le gouvernement Djibouti n’a eu de cesse de réfléchir à des initiatives et à des actions permettant de construire à la fois un «pays moderne, équitable, ouvert et performant sur le plan économique, et mieux outillé pour réduire la fracture sociale, la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion».

Elle a ajouté que” la pauvreté, la vulnérabilité ou l’exclusion socio-économique sont des réalités. Elles ne sont pas une fatalité. Nous pouvons, et nous le devons à notre population, d’y remédier ou du moins les atténuer. La tâche est rude et les attentes de nos concitoyens sont immenses ».

La secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales a précisé que ”ce document de la stratégie nationale pour les 5 ans à venir (2018-2022), que nous avons partagé avec vous, fruit des discussions entamées avec vous durant le moi mai, mérite d’être amélioré. Vos réflexions et vos commentaires vont, je l’espère, nous permettre de l’enrichir et de mettre en action, ni fine, une stratégie claire, cohérente et réaliste avec les besoins des populations (ménages, individus, hommes, femmes, enfants, handicapés ou personnes âgées) qu’elles soient urbaines ou rurales, mais également complémentaire avec les stratégies de nos différents partenaires des ministères sectoriels ou des agences des Systèmes des Nations Unies”.

Comprenez par là que la République de Djibouti, profitant de sa situation géostratégique et de sa stabilité politique, enregistre une croissance économique continue et cela depuis quelques années. Cette dernière s’est consolidée grâce, entre autres, aux efforts entrepris pour moderniser ses infrastructures afin d’ancrer Djibouti dans la mondialisation. Force est de constater, que cette croissance n’a pas induit, comme on l’espérait, des retombées positives en termes de réduction de la pauvreté et de création d’emploi. D’où l’élaboration de la nouvelle stratégique de la protection sociale pour les cinq ans à venir qui s’aligne sur les priorités de la SCAPE découlant de la vision « Djibouti 2035».

Notons au passage que le pays a mis en place plusieurs stratégies en fonction de l’évolution de son contexte socio-économique et des défis à surmonter : DSERP (Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté), INDS (Initiative Nationale pour le Développement Social) et enfin la stratégie de protection sociales axée sur «les Filets Sociaux de sécurité ».

Ces stratégies témoignent de la volonté du gouvernement à apporter des réelles solutions aux problèmes de la précarité et de l’exclusion socio-économique qui touche une frange de la population nationale.

Mohamed Chakib