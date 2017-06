SEAS – La problématique de l’aide aux handicapés

Le Secrétariat d’Etat, chargé des Affaires Sociales(SEAS), a organisé du 21 au 23 mai 2017, au palais du peuple, un atelier de réflexion et de sensibilisation sur la question de l’handicap. L’initiative jouissait du soutien du réseau national des personnes handicapées. Elle s’inscrivait dans le cadre de l’intégration socioprofessionnelle des femmes et hommes atteints d’handicap. Tant mieux dans la mesure où les unes et les autres sont victimes de discriminations liées à l’handicap. De manière générale, le terme handicap désigne l’incapacité d’une personne à vivre et à agir dans son environnement. Et ce, faut-il ajouter, en raison de déficiences physiques, mentales, et sensorielles.

Or, les textes législatifs et réglementaires ne donnent pas une définition du terme handicap. Mais cette absence ne constitue nullement un vide juridique ou une atteinte aux droits des personnes handicapées. Car le système juridique de Djibouti, plus précisément sa Constitution comporte une disposition pour pallier à cette carence. L’article 37 stipule que les conventions ratifiées font partie intégrante du cadre juridique national.

Par conséquent, l’Etat, en adhérant à la Convention sur les droits des personnes handicapées, a fait sien le choix de garantir tous les droits et obligations qui en découlent.

Le constat souligne la pertinence de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Le concept nous renvoie à un processus dynamique qui caractérise le passage éducatif à l’exercice d’activité relativement stabilisé dans le marché du travail.

En clair, l’insertion des handicapés est un processus complexe. Elle est devenue au fil du temps un problème social. Il s’agit d’un chantier national que de combattre les inégalités, de redéfinir les objectifs, de poursuivre les politiques d’aide en faveur de l’insertion des personnes handicapées.

Bref, les difficultés sont d’une telle ampleur que les aides devraient être multidimensionnelles.