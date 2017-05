SDCF/SSCF : Les prémices d’une coopération technique

Suite à l’invitation de son homologue du chemin de fer du Soudan, M. Mohamed Taha Ahmed, le Directeur General de la société djiboutienne des chemins de fer, M. Mohamoud Robleh Dabar, accompagné par des responsables de son département s’est rendu du 14 au 16 Mai 2017 à Khartoum.

Les visiteurs djiboutiens ont eu plusieurs réunions de travail avec leurs interlocuteurs soudanais. Ils ont aussi fait des immersions successives au sein des gares, des trains voyageurs, et des centres de fabrication des matériaux ferroviaires. Et ce, précisons-le, en présence de l’ambassadeur de la République de Djibouti au Soudan, M. Ahmed Ali Barreh.

L’objectif principal de cette visite de travail portait sur l’échange d’expériences, d’informations et de formation en matière du transport ferroviaire. La priorité des responsables djiboutiens en charge du transport ferroviaire repose sur la nécessité absolue de renforcer la capacité technique du personnel du chemin de fer djiboutien a travers des expériences et de formations pratiques des chemins de fer des pays frères et amis.

Notons au passage que le Soudan exploite un réseau ferroviaire fondé en 1897, de plus de 4000 km de longueur avec plusieurs projets de modernisation et développement en cours. Le réseau Soudanais emploie plus de 7000 personnes.

A l’issue de cette visite de travail couronnée de succès, un mémorandum d’entente sur la coopération technique a été paraphé par les directeurs généraux des chemins de fer des deux pays sous le regard de l’ambassadeur Ahmed Ali Barreh.