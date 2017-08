Rwanda : Une cérémonie d’investiture grandiose

De nombreux chefs d’Etat africains dont le président Ismaïl Omar Guelleh ont participé vendredi dernier au stade national de Kigali à la cérémonie d’investiture du président rwandais Paul Kagamé, sorti vainqueur du scrutin présidentiel du 4 août 2017. Libérateur du pays en 1994, Paul Kagamé a été ensuite l’artisan de la reconstruction et de la réorganisation du Rwanda qui, grâce à son action, est aujourd’hui considéré par les observateurs comme le pays africain le mieux gouverné. Le président Ismaïl Omar Guelleh fait partie des dirigeants africains les plus résolument soucieux de l’indépendance économique et politique de l’Afrique et qui, de ce point de vue, considèrent le Rwanda du président Kagamé comme un modèle. Outre le président IOG et le Premier ministre éthiopien Desalegn, 17 autres chefs d’Etat africains ont participé à cette cérémonie d’investiture. Cette cérémonie par laquelle le président Kagamé a inauguré son nouveau mandat de sept ans a été marquée par un défilé militaire grandiose, des parades hautes en couleurs, bref de grands réjouissances car il ne fait aucun doute que ce matin-là, les Rwandais célébraient en même temps leur réussite en tant que nation sur tous les plans. Le chef de l’Etat réélu a, après sa prestation de serment, prononcé un discours dans lequel il est revenu sur les critiques, soulignant que les pays africains faisaient face à des efforts « destinés à nous faire vivre en des termes fixés par d’autres. « Ils demandent que nous remplacions des systèmes qui fonctionnent bien pour nous par des dogmes dans lesquels leurs propres peuples perdent rapidement foi”, a-t-il dit dans un tonnerre d’applaudissements.

Notons que le président Ismaïl Omar Guelleh était accompagné au Rwanda de son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf et de notre ambassadeur en Ethiopie, Mohamed Idriss Farah.