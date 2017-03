Rubis Energie : Des services de proximité à Tadjourah

Les trentenaires et plus de la ville blanche de Tadjourah connaissent la station historique de vente de carburant et produits lubrifiants, construite par le défunt Daoud Ahmed Adab. Ses successeurs ont procédé hier au redémarrage des prestations de services de cette station. Ils ont choisi comme partenaire Rubis Energie.

Une grande société française qui a de l’expérience dans la gestion des stations service à travers le monde entier. Autre détail significatif : Rubis se développe fortement à Djibouti au regard de la multiplication d’enseignes éponymes dans les régions de l’intérieur. Les travaux de rénovation de celle de Tadjourah vont démarrer dans les jours à venir.Les matériaux sont déjà disponibles sur place.

La station de Rubis à Tadjourah va bientôt proposer un ensemble de produits et services de qualité. Citons notamment les carburants et lubrifiants bien sûr mais aussi une cafétéria et un supermarché bien placés en ville.

En attendant, une distribution de gasoil y est directement opérationnelle à la pompe. Ce qui permet d’éviter les problèmes de sécurité, liés à la mise en jerrican, et de garder un produit propre et performant.

Rubis envisage d’inaugurer officiellement sa nouvelle enseigne au chef-lieu de la région de Tadjourah dans les prochains mois. Elle sera conçue et fonctionnera en totale conformité avec les normes et standards internationaux en matière de sécurité et d’environnement.