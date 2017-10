« Le RPP, un lieu de réflexion et une force de proposition » déclare le Secrétaire général du parti populaire pour le progrès

Hier, en marge de la cérémonie de clôture de l’Université d’été du RPP, le secrétaire général du Rassemblement Populaire pour le Progrès, Ilyas Moussa Dawaleh a accepté de s’entretenir avec La Nation pour expliquer l’objectif de cette rencontre citoyenne. Cet événement dont il convient de souligner la portée inédite en République de Djibouti, a réuni durant deux jours, des étudiants, des chercheurs, des intellectuels, des acteurs de la société civile et leaders du parti. “Nous avons voulu faire de cet événement un moment de réflexion et d’échanges sur les grands défis auxquels fait face notre pays dans sa marche vers le développement”, confie M. Dawaleh. Entretien.

Monsieur le ministre, le Rassemblement Populaire pour le Progrès (RPP), parti politique dont vous êtes le Secrétaire général, vient de clôturer avec succès les travaux d’une rencontre inédite, la première du genre d’ailleurs : l’Université d’été. Qu’est ce qui vous a poussé à organiser cet événement et quel en était l’objectif?

Il est vrai que le Rassemblement Populaire pour le Progrès organise pour la première fois son Université d’été. Nous avons voulu faire de cet événement un moment de réflexion et d’échanges sur les grands défis auxquels fait face notre pays dans sa marche vers le développement. Militants, étudiants, chercheurs, intellectuels, acteurs de la société civile et leaders politique ont, durant deux jours, débattu de la bonne gouvernance, de la création d’emplois, de l’épanouissement des jeunes, de la consolidation de la paix et de l’unité nationale. L’université d’été aura également été une occasion de revitaliser la confiance entre citoyens et décideurs politiques. Ce fut un succès. Un grand succès.

D’aucuns estiment qu’à travers cette rencontre, le RPP, doyen des partis politiques du pays, voulait lancer sa précampagne pour les élections législatives prévu en février 2018…

(Sourire)… J’avais le pressentiment que vous alliez me poser cette question. Croyez-moi, ce n’est qu’une interprétation parmi tant d’autres. Mais la vérité est que le RPP a organisé cette rencontre citoyenne pour marquer sa rentrée politique. Le rôle du RPP ne peut plus se limiter à celui d’un parti qui ne concourt qu’aux différentes élections. Il doit demeurer un lieu de réflexion et une force de proposition dans le paysage politique de notre pays.

Pensez-vous que le parti est toujours aussi aimé après 40 ans d’activité au service du pays ?

Bien sûr que oui. Le RPP a été crée par nos ainés il y a de cela 40 ans avec pour objectif : consolider la paix, l’unité nationale et l’égalité des chances pour tous les citoyens. Peut-on dire aujourd’hui que le parti a atteint ses objectifs ? Absolument. Puisque nous avons tout mis en œuvre pour réaliser des actions qui nous permettent de les atteindre. Et le peuple djiboutien en est conscient. Sous la conduite du président Ismail Omar Guelleh, notre pays a connu des progrès socio-économiques significatifs.

Est-ce que vous comptez faire de l’université d’été un rendez-vous annuel ?

Oui, nous organiserons chaque année cette rencontre citoyenne. Permettez-moi enfin d’adresser mes remerciements les plus sincères au chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh. Sans son soutien, cet événement n’aurait pas eu ce franc succès. J’aimerais aussi exprimer mes remerciements au comité d’organisation, aux membres du comité exécutif du RPP, aux militants, aux étudiants et aux acteurs de la société civile.

Propos recueillis par Abdourazak Ali