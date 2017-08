Rougeole : « Et pourtant, le vaccin existe ! » Un rappel du Dr Fozia Hassan Osman

La rougeole est une infection virale hautement contagieuse. Sa transmission se fait surtout par voie aérienne à partir des secrétions naso-pharyngées, et plus rarement par des objets contaminés. La phase de contagiosité commence la veille de l’apparition des premiers symptômes, soit cinq jours avant le début de l’éruption (apparition de petits boutons), et s’étend jusqu’à au moins 5 jours après le début de l’éruption.

Elle se manifeste par une fièvre, un écoulement au niveau des yeux et du nez accompagné d‘un malaise général avec une fatigue.

Le délai moyen d’apparition de l’éruption est de 14 jours après le contage (de 7 à 18 jours).

L’éruption dure 5-6 jours. Elle débute au niveau de la tête et s’étend progressivement de haut en bas et vers les extrémités, en 3 jours.

Les formes graves sont plus fréquentes chez les patients âgés de moins de 1 an et de plus de 20 ans. Les complications les plus sévères sont la pneumonie chez l’enfant et l’encéphalite aiguë chez l’adulte. Cette maladie est prévenue par la vaccination. Le vaccin anti-rougeoleux est disponible dans notre programme national d’immunisation, disponible gratuitement dans tous les centres de santé.

Vous avez ci-contre une petite fille âgée de 15 mois admise en urgence pour un tableau de détresse respiratoire. Cette petite n’a pas été vaccinée contre la rougeole et n’était donc pas protégée. Elle est partie en vacances avec sa famille dans un pays voisin où elle a contracté la maladie et puis de retour au pays elle a déclaré la maladie et a présenté une forme sévère compliquée. La vaccination est une intervention de Santé publique qui a permis de « sauver » de manière effective vos enfants. Elle les protège contre des infections graves voire mortelles.

Alors chers parents, avant de voyager, vérifiez auprès de votre médecin si les vaccins de votre enfant sont à jour !

Vaccinez vos enfants,

Protégez vos enfants !

Dr Fozia HASSAN OSMAN

Pédiatre

Hôpital Général Peltier