Riposte régionale contre le terrorisme : Un séminaire sur les contours de l’entraide judiciaire

Le Ministère de la justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme a procédé hier au Sheraton, au lancement d’un séminaire de cinq jours sur l’entraide judiciaire dans le cadre de la lutte anti-terroriste au niveau régional. L’initiative jouissait de l’appui de l’Union Européenne.

La cérémonie inaugurale de ces assises de 5 jours s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la justice, Maki Omar Abdoulkader, de l’expert chargé de la formation, et des professionnels issus des rangs respectifs du département ministériel de la justice, et des différentes forces de sécurité. Le secrétaire général du ministère de la justice a fait sur place une intervention dans laquelle il a soulevé les tenants et aboutissants du séminaire. « Ce séminaire permettra aussi, en lien avec la législation applicable en république de Djibouti et compte tenu des conventions et traités internationaux dont notre pays est signataire, d’acquérir des connaissances sur les meilleures pratiques en matière de coopération dans le cadre des poursuites pénales de crimes transnationaux », a-t-il affirmé. Il a souligné « l’UE a accompagné depuis le début les efforts du gouvernement en mobilisant les ressources nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de notre politique nationale de lutte contre la criminalité transnationale organisée au premier rang de laquelle figure le terrorisme ».

Toutefois, le haut fonctionnaire n’a pas manqué d’avoir une pensée pour les victimes de l’atrocité qui s’est abattue sur Mogadiscio où la « pire forme de violence que notre humanité ait connue des plus atroces a eu lieu », a-t-il martelé avec insistance. Ensuite, une minute de recueillement a été observée par le public présent à la mémoire des victimes de l’attentat de Mogadiscio.

Durant ce séminaire de 5 jours, les participants auront l’opportunité d’enrichir et d’acquérir des connaissances sur les meilleures pratiques en matière de coopération dans le cadre des poursuites pénales de crimes transnationaux.

Sadik